В приложении "Армия+" заработала новая функция для военных

иллюстративное фото: из открытых источников

Военным разрешили онлайн-перевод между ВСУ и Нацгвардией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

"Правительство упростило процедуру: быстро, прозрачно, без затяжек. Командир в течение 48 часов должен дать ответ: да или нет", – говорится в сообщении.

Если решение не принято в установленный срок, перевод считается автоматически согласованным.

После этого проводится проверка кадровой службой, которая может занять до 7 дней, а окончательный приказ о переводе должен быть издан в течение 30 дней.

