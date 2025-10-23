В приложении "Армия+" заработала новая функция для военных
Военным разрешили онлайн-перевод между ВСУ и Нацгвардией
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.
"Правительство упростило процедуру: быстро, прозрачно, без затяжек. Командир в течение 48 часов должен дать ответ: да или нет", – говорится в сообщении.
Если решение не принято в установленный срок, перевод считается автоматически согласованным.
После этого проводится проверка кадровой службой, которая может занять до 7 дней, а окончательный приказ о переводе должен быть издан в течение 30 дней.
Как сообщалось, родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку в резерве +. Система будет автоматически проверять данные в государственных реестрах – и результат приходит прямо в смартфон.
