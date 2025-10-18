Родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку в Резервр+
Для получения отсрочки необходимо обновить приложение до последней версии, авторизироваться и подать запрос
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как отмечается, система автоматически проверяет данные в государственных реестрах – и результат приходит прямо в смартфон: быстро, прозрачно, без сбора справок, очередей, бюрократии.
Подать запрос могут:
• родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
Как сообщалось, в сентябре в приложении Армия+ стали доступны еще пять новых рапортов и справочник Армия ID. Они касаются получения одноразовой денежной помощи, донации крови, увольнения со службы по возрасту и получения справок.
