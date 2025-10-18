Родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку в Резервр+

иллюстративное фото: из открытых источников

Для получения отсрочки необходимо обновить приложение до последней версии, авторизироваться и подать запрос

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как отмечается, система автоматически проверяет данные в государственных реестрах – и результат приходит прямо в смартфон: быстро, прозрачно, без сбора справок, очередей, бюрократии.

Подать запрос могут:

• родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Как сообщалось, в сентябре в приложении Армия+ стали доступны еще пять новых рапортов и справочник Армия ID. Они касаются получения одноразовой денежной помощи, донации крови, увольнения со службы по возрасту и получения справок.