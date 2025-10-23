У застосунку "Армія+" запрацювала нова функція для військових

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Військовим дозволили онлайн-переведення між ЗСУ та Нацгвардією

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.

"Уряд спростив процедуру: швидко, прозоро, без затягувань. Командир протягом 48 годин має дати відповідь: так чи ні", – йдеться у повідомленні.

Якщо рішення не ухвалене у встановлений термін, переведення вважається погодженим автоматично.

Після цього проводиться перевірка кадровою службою, яка може тривати до 7 днів, а остаточний наказ про переведення має бути виданий упродовж 30 днів.

Як повідомлялось, батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку в Резерв+. Система автоматично перевірятиме дані в державних реєстрах – і результат приходить просто у смартфон.