Фото: Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны продолжают наносить значительные потери противнику, уничтожая технику и личный состав на разных направлениях фронта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны за последние сутки уничтожили 588 окупантов, 5 танков, 10 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, одну систему ПВО, 73 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.25 ориентировочно составили:

личного состава/personnel – около 1 128 030 (+730) человек;

танков/tanks – 11 266 (+5) ед;

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs - 23 394 (+10) ед;

артиллерийских систем / artillery systems – 33 748 (+35) ед;

РСЗО / MLRS – 1 520 (+0) ед;

средства ПВО / anti-aircraft systems – 1 228 (+1) ед;

самолетов/aircraft – 427 (+0) ед;

вертолетов / helicopters – 346 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 71 025 (+588);

крылатые ракеты / cruise missiles – 3864 (+5);

корабли/катера/warships/boats – 28 (+0);

подлодки / submarines – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 64 541 (+73);

специальная техника / special equipment – 3978 (+1).

Данные уточняются.

Ранее сообщалось, Украина на следующей неделе перейдет на зимнее время и сместит в 4 часа утра 26 октября на час назад стрелки часов.