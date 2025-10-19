Генштаб обнародовал актуальные данные о потерях РФ по состоянию на 19 октября
Силы обороны продолжают наносить значительные потери противнику, уничтожая технику и личный состав на разных направлениях фронта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Силы обороны за последние сутки уничтожили 588 окупантов, 5 танков, 10 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, одну систему ПВО, 73 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.25 ориентировочно составили:
- личного состава/personnel – около 1 128 030 (+730) человек;
- танков/tanks – 11 266 (+5) ед;
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs - 23 394 (+10) ед;
- артиллерийских систем / artillery systems – 33 748 (+35) ед;
- РСЗО / MLRS – 1 520 (+0) ед;
- средства ПВО / anti-aircraft systems – 1 228 (+1) ед;
- самолетов/aircraft – 427 (+0) ед;
- вертолетов / helicopters – 346 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 71 025 (+588);
- крылатые ракеты / cruise missiles – 3864 (+5);
- корабли/катера/warships/boats – 28 (+0);
- подлодки / submarines – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 64 541 (+73);
- специальная техника / special equipment – 3978 (+1).
Данные уточняются.
