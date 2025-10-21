19:59  21 октября
В Украину идет резкое потепление, уже завтра ожидается до +16
18:15  21 октября
Житель Полтавы "заминировал" Верховную Раду: что решил суд
17:22  21 октября
В Киеве больше всего штрафуют "уклонистов"
UA | RU
UA | RU
21 октября 2025, 23:30

В Украине за неделю подорожали овощи: какие теперь цены

21 октября 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине за неделю изменились цены на продукты. В частности, подорожали огурцы, картофель и помидоры.

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

За неделю картофель подорожал до 11-13 гривен за килограмм. Белокочанная капуста, которая четыре недели подешевела, теперь выросла в цене до 9-12 гривен за килограмм. Огурец вырос в цене до 75-105 гривен за килограмм. Помидор теперь подорожал до 28-80 гривен за килограмм.

Сладкий перец тоже вырос в цене: теперь килограмм в среднем стоит 60–80 гривен. Цветная капуста наоборот подешевела: до 27-40 гривен за килограмм.

Кабачок подорожал до 45-50 гривен за килограмм. Баклажан вырос в цене до 40-50 гривен за килограмм. При этом чеснок подешевел до 60–120 гривен за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине яйца за последний год подорожали на 53,6%. То есть с 35,3 до 54,2 гривны за десяток. Таким образом, сейчас в среднем в украинских магазинах стоимость лотка яиц колеблется от 59,90 до 78,20 гривны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
В Украине прогнозируют удорожание молочных продуктов: на сколько вырастут цены
20 октября 2025, 23:30
В Украине дорожают помидоры: какие цены в супермаркетах
20 октября 2025, 23:00
Украинцы будут платить больше за бензин: эксперты прогнозируют повышение цен
19 октября 2025, 11:30
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Украина резко нарастила импорт сала
21 октября 2025, 23:00
Одесские полицейские призвали пешеходов позаботиться о собственной видимости на дороге в темное время суток
21 октября 2025, 22:35
5 лет заключения получили трое жителей Полтавщины, которые на ходу грабили грузовики
21 октября 2025, 22:22
В Черниговской области дроны атаковали город: 4 погибших, 10 раненых, среди них – 10-летний ребенок
21 октября 2025, 21:28
Одесситка нашла мертвую мышь в упаковке кефира после двух дней потребления
21 октября 2025, 21:21
В Запорожье 13-летний парень получил ранения после взрыва патрона
21 октября 2025, 21:12
В Украине резко возросла выручка изготовителей ювелирных изделий
21 октября 2025, 21:09
В Харьковской области в ДТП погибла 35-летняя женщина, пострадали трое, среди них 7-летний ребенок
21 октября 2025, 20:59
На Прикарпатье нетрезвый учитель устроил смертельное ДТП
21 октября 2025, 20:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »