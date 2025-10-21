Иллюстративное фото

В Украине за неделю изменились цены на продукты. В частности, подорожали огурцы, картофель и помидоры.

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

За неделю картофель подорожал до 11-13 гривен за килограмм. Белокочанная капуста, которая четыре недели подешевела, теперь выросла в цене до 9-12 гривен за килограмм. Огурец вырос в цене до 75-105 гривен за килограмм. Помидор теперь подорожал до 28-80 гривен за килограмм.

Сладкий перец тоже вырос в цене: теперь килограмм в среднем стоит 60–80 гривен. Цветная капуста наоборот подешевела: до 27-40 гривен за килограмм.

Кабачок подорожал до 45-50 гривен за килограмм. Баклажан вырос в цене до 40-50 гривен за килограмм. При этом чеснок подешевел до 60–120 гривен за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине яйца за последний год подорожали на 53,6%. То есть с 35,3 до 54,2 гривны за десяток. Таким образом, сейчас в среднем в украинских магазинах стоимость лотка яиц колеблется от 59,90 до 78,20 гривны.