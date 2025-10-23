21:22  23 жовтня
23 жовтня 2025, 23:30

В Україні знову дорожчає картопля: скільки коштує кілограм у супермаркетах

23 жовтня 2025, 23:30
Ілюстративне фото
В Україні подорожчала картопля. Лише з середини літа ціни злетіли більш ніж вдвічі

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

У жовтні-листопаді цього року ціна кілограма картоплі зросла до понад 30 гривень. Експерти пояснили, що цьогоріч картопля непогано вродила, тому з початком збору був "відкат" у вартості до 15 гривень за кілограм. Проте зараз знову почалось подорожчання.

Зараз в середньому кілограм картоплі в українських супермаркетах коштує таким чином:

  • Auchan 15,30 гривні;
  • Megamarket 15,90 гривні;
  • АТБ 13,45 гривні;
  • Сільпо 15,40 гривні;
  • Metro 13,80 гривні;
  • Varus 15,90 гривні.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому змінюються ціни на цибулю. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала. Тому багато фермерів були вимушені якнайшвидше реалізувати товар та знижувати ціни. При цьому цибулю високої якості деякі виробники тримають у сховищах в очікуванні вищих цін.

