Ілюстративне фото

В Україні подорожчала картопля. Лише з середини літа ціни злетіли більш ніж вдвічі

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

У жовтні-листопаді цього року ціна кілограма картоплі зросла до понад 30 гривень. Експерти пояснили, що цьогоріч картопля непогано вродила, тому з початком збору був "відкат" у вартості до 15 гривень за кілограм. Проте зараз знову почалось подорожчання.

Зараз в середньому кілограм картоплі в українських супермаркетах коштує таким чином:

Auchan 15,30 гривні;

15,30 гривні; Megamarket 15,90 гривні;

15,90 гривні; АТБ 13,45 гривні;

13,45 гривні; Сільпо 15,40 гривні;

15,40 гривні; Metro 13,80 гривні;

13,80 гривні; Varus 15,90 гривні.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому змінюються ціни на цибулю. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала. Тому багато фермерів були вимушені якнайшвидше реалізувати товар та знижувати ціни. При цьому цибулю високої якості деякі виробники тримають у сховищах в очікуванні вищих цін.