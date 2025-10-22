Масована атака на енергетику: більшість регіонів України залишилися без світла

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України введені аварійні відключення електроенергії

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

За інформацією операторів, відновлювальні роботи тривають там, де безпекова ситуація це дозволяє.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Громадян закликають стежити за оновленнями на сторінках обленерго свого регіону.

Графіки аварійних відключень по регіонах – станом на 22 жовтня

Сумська область: введені графіки аварійних відключень. Станом на 07:45 діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів. Тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо.

введені графіки аварійних відключень. Станом на 07:45 діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів. Тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо. Полтавська область: За розпорядженням "Укренерго" застосовані 4 черги ГАВ.

За розпорядженням "Укренерго" застосовані 4 черги ГАВ. Кіровоградська область: З 07:31 введено графіки аварійних відключень.

З 07:31 введено графіки аварійних відключень. Київ, Київська та Дніпропетровська області (ДТЕК): Застосовані екстрені відключення.

Застосовані екстрені відключення. Черкаська область: З 07:55 застосовані графіки аварійних відключень. Обленерго закликає до ощадливого споживання електроенергії для збереження енергосистеми.

З 07:55 застосовані графіки аварійних відключень. Обленерго закликає до ощадливого споживання електроенергії для збереження енергосистеми. Чернігівська область: Продовжують діяти графіки погодинних відключень. Графік буде коригуватися залежно від ситу

Як відомо, цієї ночі Російська Федерація завдала комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Ворог застосовував балістичні та крилате ракети, ударні дрони типу "Шахед" а також аеробалістичні ракети "Кинджал".

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки дронів сталася пожежа у багатоповерхівці на рівні 8 та 9 поверхів. Двоє людей загинули. Ще п'ятеро постраждали, серед них – дворічна дитина.