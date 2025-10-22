07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
00:50  22 жовтня
Акторка Анна Саліванчук пояснила, навіщо вона робить гарячі фото
19:59  21 жовтня
В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 08:44

Масована атака на енергетику: більшість регіонів України залишилися без світла

22 жовтня 2025, 08:44
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України введені аварійні відключення електроенергії

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

За інформацією операторів, відновлювальні роботи тривають там, де безпекова ситуація це дозволяє.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Громадян закликають стежити за оновленнями на сторінках обленерго свого регіону.

Графіки аварійних відключень по регіонах – станом на 22 жовтня

  • Сумська область: введені графіки аварійних відключень. Станом на 07:45 діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів. Тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо.
  • Полтавська область: За розпорядженням "Укренерго" застосовані 4 черги ГАВ.
  • Кіровоградська область: З 07:31 введено графіки аварійних відключень.
  • Київ, Київська та Дніпропетровська області (ДТЕК): Застосовані екстрені відключення.
  • Черкаська область: З 07:55 застосовані графіки аварійних відключень. Обленерго закликає до ощадливого споживання електроенергії для збереження енергосистеми.
  • Чернігівська область: Продовжують діяти графіки погодинних відключень. Графік буде коригуватися залежно від ситу

Як відомо, цієї ночі Російська Федерація завдала комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Ворог застосовував балістичні та крилате ракети, ударні дрони типу "Шахед" а також аеробалістичні ракети "Кинджал".

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки дронів сталася пожежа у багатоповерхівці на рівні 8 та 9 поверхів. Двоє людей загинули. Ще п'ятеро постраждали, серед них – дворічна дитина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Укрэнерго енергетика атака відключення світла російська армія ДТЕК українські міста
Внаслідок нічної атаки на Київ постраждала дворічна дитина
22 жовтня 2025, 08:11
Нічний обстріл Запоріжжя: зросла кількість постраждалих, частина міста без електрики
22 жовтня 2025, 07:41
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
22 жовтня 2025, 07:28
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
22 жовтня 2025, 09:30
Обстріли на Київщині: серед загиблих – шестимісячне немовля та 12-річна дівчинка
22 жовтня 2025, 09:12
Торгівля психотропами: у Львові судитимуть 30-річну жінку за "закладки"
22 жовтня 2025, 08:23
Внаслідок нічної атаки на Київ постраждала дворічна дитина
22 жовтня 2025, 08:11
На Хмельниччині розслідують жорстоке поводження з собаками, яких могли вбивати та їсти
22 жовтня 2025, 07:56
Нічний обстріл Запоріжжя: зросла кількість постраждалих, частина міста без електрики
22 жовтня 2025, 07:41
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
22 жовтня 2025, 07:28
У Запоріжжі після нічної атаки дронів – пожежі й дев'ятеро постраждалих
22 жовтня 2025, 07:13
У Києві через атаку дронів спалахнула багатоповерхівка: двоє людей загинули
22 жовтня 2025, 06:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »