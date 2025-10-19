21:26  18 октября
Завтра в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом
20:52  18 октября
РФ сбросила авиабомбу на город в Харьковской области
12:07  19 октября
В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения
UA | RU
UA | RU
19 октября 2025, 11:30

Украинцы будут платить больше за бензин: эксперты прогнозируют повышение цен

19 октября 2025, 11:30
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Украине с 1 января 2026 года ожидается повышение цен на бензин

Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, передает RegioNews.

По прогнозам экспертов, стоимость топлива может вырасти на 1-1,5 гривны за литр, в зависимости от марки и региона.

Сергей Куюн пояснил, что основной причиной подорожания станет плановое повышение акцизного налога. Это решение уже заложено в государственный бюджет, поэтому влияние на цены топлива считают неизбежным.

Эксперт отмечает, что повышение коснется как популярных марок бензина, так и премиум-класса. При этом региональные различия могут влиять на уровень роста цен, поскольку стоимость доставки и логистики различается по областям.

Напомним, ранее сообщалось о возможном подорожании квартир в Украине из-за дефицита материалов и роста спроса. Эксперты отмечают, что самые высокие арендные ставки сейчас фиксируются в Киеве и Ужгороде, что может повлиять на рынок жилья в других регионах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина бензин подорожание акциз топливо цены
Украина перейдет на зимнее время: названа дата
18 октября 2025, 18:59
В Украине снова экстренные отключения электроэнергии
18 октября 2025, 18:19
Зеленский после встречи с Трампом провел разговор с европейскими лидерами
18 октября 2025, 11:25
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
На Черниговщине во время пожара огонь унес жизнь мужчины: подробности инцидента
19 октября 2025, 12:25
В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения
19 октября 2025, 12:07
На Сумщине из-за массированной вражеской атаки ранены четверо гражданских, среди них 32-летняя женщина
19 октября 2025, 10:50
Масштабные протесты проходят в США против Дональда Трампа под лозунгом: "Нет королям"
19 октября 2025, 10:15
Генштаб обнародовал актуальные данные о потерях РФ по состоянию на 19 октября
19 октября 2025, 09:46
На Днепропетровщине из-за атаки дрона пострадали 10 человек: одна женщина в тяжелом состоянии
19 октября 2025, 09:20
В Аргентине во время теледебатов скончался 66-летний кандидат в депутаты
19 октября 2025, 08:59
Завтра в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом
18 октября 2025, 21:26
Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области, в котором погиб пенсионер
18 октября 2025, 21:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »