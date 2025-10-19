Украинцы будут платить больше за бензин: эксперты прогнозируют повышение цен

Фото: иллюстративное

В Украине с 1 января 2026 года ожидается повышение цен на бензин

Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, передает RegioNews.

По прогнозам экспертов, стоимость топлива может вырасти на 1-1,5 гривны за литр, в зависимости от марки и региона.

Сергей Куюн пояснил, что основной причиной подорожания станет плановое повышение акцизного налога. Это решение уже заложено в государственный бюджет, поэтому влияние на цены топлива считают неизбежным.

Эксперт отмечает, что повышение коснется как популярных марок бензина, так и премиум-класса. При этом региональные различия могут влиять на уровень роста цен, поскольку стоимость доставки и логистики различается по областям.

Напомним, ранее сообщалось о возможном подорожании квартир в Украине из-за дефицита материалов и роста спроса. Эксперты отмечают, что самые высокие арендные ставки сейчас фиксируются в Киеве и Ужгороде, что может повлиять на рынок жилья в других регионах.