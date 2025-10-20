В Украине дорожают помидоры: какие цены в супермаркетах
В Украине цены на тепличные помидоры выросли на 37% только за последнюю неделю. Причинами называют сезонное снижение предложения и высокий спрос
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
В Украине созревание томатов замедлилось из-за похолодания. При этом импорт не успевает компенсировать нехватку. Это приводит к росту стоимости овощей.
Пока томаты поступают в продажу в диапазоне 70 – 80 гривен за килограмм. Это на 37% выше, чем на прошлой неделе.
В украинских супермаркетах килограмм томатов стоит так:
Novus 84,99 гривны;
Megamarket 86,90 гривны;
АТБ 99,89 гривны;
Сильпо 108,30 гривны;
Varus 99,90 грн.
Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.
