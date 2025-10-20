20:15  20 октября
20 октября 2025, 23:00

В Украине дорожают помидоры: какие цены в супермаркетах

20 октября 2025, 23:00
Иллюстративное фото
В Украине цены на тепличные помидоры выросли на 37% только за последнюю неделю. Причинами называют сезонное снижение предложения и высокий спрос

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине созревание томатов замедлилось из-за похолодания. При этом импорт не успевает компенсировать нехватку. Это приводит к росту стоимости овощей.

Пока томаты поступают в продажу в диапазоне 70 – 80 гривен за килограмм. Это на 37% выше, чем на прошлой неделе.

В украинских супермаркетах килограмм томатов стоит так:

  • Novus 84,99 гривны;

  • Megamarket 86,90 гривны;

  • АТБ 99,89 гривны;

  • Сильпо 108,30 гривны;

  • Varus 99,90 грн.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.

