Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Курячі яйця в Україні продовжують дорожчати. Лише за рік середня вартість зросла на понад 50%. При цьому за період з середини вересня до середини жовтня яйця категорії С1 подорожчали ще на 0,44 грн за штуку, тобто приблизно на 4,4 грн за десяток.

Таким чином, станом на 20 жовтня вартість нефасованих яєць у супермаркетах коливається від 44,9 до 54,9 гривні за десяток.

За словами виконавчого директора асоціації "Союз птахівників України" Сергія Карпенка, одна з основних причин — це сезонність.

"Восени, зі зниженням температури, зростає попит на промислові яйця. Одночасно зменшується виробництво у домогосподарствах, тому виробники підіймають відпускні ціни", - каже фахівець.

Він також додав, що на ринок тисне подорожчання кормів, енергоносіїв та логістики, що посилює коливання цін. За його словами, ціна буде залежати як від вартості складових виробництва, так і від попиту. Тому надалі ймовірне і зростання, і падіння цін.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому змінюються ціни на цибулю. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала. Тому багато фермерів були вимушені якнайшвидше реалізувати товар та знижувати ціни. При цьому цибулю високої якості деякі виробники тримають у сховищах в очікуванні вищих цін.