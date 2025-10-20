Иллюстративное фото

В Украине осенью производители фиксируют рост спроса на молочные продукты. При этом цены снова начали расти

Об этом сообщает Инфагро, передает RegioNews.

Эксперты отметили, что сейчас производители сыра и цельномолочной продукции сообщают о некотором росте продаж. В то же время, такой спрос привел к росту цен. Только за октябрь большинство производителей повысили стоимость своей продукции в среднем на 5%.

В последний раз стоимость пересматривали еще полгода назад. Производители объясняют удорожание тем, что за этот период выросли расходы. В частности, указывают на инфляцию (она в августе составила 13,2%).

Кроме того, сырое молоко подорожало на 9% с середины лета. В перерабатывающей отрасли прогнозируют, что к концу осени цены на молочную продукцию могут вырасти еще как минимум на 5%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине яйца за последний год подорожали на 53,6%. То есть с 35,3 до 54,2 гривны за десяток. Таким образом, сейчас в среднем в украинских магазинах стоимость лотка яиц колеблется от 59,90 до 78,20 гривны.