20:15  20 октября
Смертельное ДТП в Полтавской области: погибли три человека
18:59  20 октября
В Киеве частично запретили движение по Подольскому мосту
15:59  20 октября
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
UA | RU
UA | RU
20 октября 2025, 23:30

В Украине прогнозируют удорожание молочных продуктов: на сколько вырастут цены

20 октября 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине осенью производители фиксируют рост спроса на молочные продукты. При этом цены снова начали расти

Об этом сообщает Инфагро, передает RegioNews.

Эксперты отметили, что сейчас производители сыра и цельномолочной продукции сообщают о некотором росте продаж. В то же время, такой спрос привел к росту цен. Только за октябрь большинство производителей повысили стоимость своей продукции в среднем на 5%.

В последний раз стоимость пересматривали еще полгода назад. Производители объясняют удорожание тем, что за этот период выросли расходы. В частности, указывают на инфляцию (она в августе составила 13,2%).

Кроме того, сырое молоко подорожало на 9% с середины лета. В перерабатывающей отрасли прогнозируют, что к концу осени цены на молочную продукцию могут вырасти еще как минимум на 5%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине яйца за последний год подорожали на 53,6%. То есть с 35,3 до 54,2 гривны за десяток. Таким образом, сейчас в среднем в украинских магазинах стоимость лотка яиц колеблется от 59,90 до 78,20 гривны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены продукты
Что будет с ценами на продукты в Украине из-за ударов РФ по энергетике
17 октября 2025, 23:30
В Украине ощутимо подорожали лимоны: какие цены в супермаркетах
16 октября 2025, 23:30
В Польше резко упали цены на картофель: почему и как отличаются цены в Украине
16 октября 2025, 23:00
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Оля Полякова хочет изменить правила Нацотбора на Евровидение: проюсер Игорь Кондратюк прокомментировал требование артистки
21 октября 2025, 00:55
Актриса Анна Саливанчук рассказала, общается ли ее бывший муж с детьми и платит ли алименты
21 октября 2025, 00:30
В Украине дорожают помидоры: какие цены в супермаркетах
20 октября 2025, 23:00
На Буковине пенсионер ножом убил товарища
20 октября 2025, 21:45
Схватка на предприятии в Каменском: ТЦК и СП в конфликте с гражданскими – официальный комментарий
20 октября 2025, 21:26
В Харькове водитель врезался в стелу памятника: есть пострадавшие
20 октября 2025, 21:15
Трамп заявил, что не ожидает победы Украины в войне с РФ
20 октября 2025, 21:12
$12 000 за статус "опекуна" для отсрочки от призыва: жителю Кривого Рога сообщено о подозрении
20 октября 2025, 21:10
Жили под унижениями и обысками: Украина вернула из оккупации двух молодых парней
20 октября 2025, 20:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »