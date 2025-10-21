11:45  21 октября
Хотели относить СССР: в Киеве разоблачили неокоммунистическую организацию
08:22  21 октября
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
08:29  21 октября
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
21 октября 2025, 18:42

В Украине продукты могут подорожать на 20-30%: эксперты объяснили причину

21 октября 2025, 18:42
Фото: иллюстративное
В Украине могут вырасти цены на продукты питания, если зимой страна снова столкнется с длительными отключениями электроэнергии

Об этом сообщает Telegraf, передает RegioNews.

По прогнозам экспертов, в случае ежедневных блекаутов продолжительностью до восьми часов подорожание может достичь 20-30%. Прежде всего, это касается молочной продукции, мяса, яиц и хлеба, ведь их производство и хранение требует непрерывного энергоснабжения.

Как пояснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, ситуация может повторить сценарий зимы 2022-2023 годов, когда из-за масштабных блекаутов производители были вынуждены использовать генераторы. Это существенно повышало себестоимость продукции, ведь стоимость горючего автоматически закладывалась в конечную цену товаров. В то же время, по его словам, масштаб роста цен будет напрямую зависеть от графиков отключений: короткие перерывы не превысят 7%, тогда как длительные – могут привести к 30% повышению.

Более оптимистическую оценку ситуации дал экономический эксперт Александр Охрименко. Он отметил, что большинство крупных предприятий уже адаптировались к энергетическим вызовам, установив собственные источники резервного питания или альтернативные системы энергообеспечения. Однако мелкие производители остаются более уязвимыми к перебоям, что может повлиять на розничные цены.

По мнению исполнительного директора Украинской ассоциации производителей картофеля Оксаны Руженковой, значительного подорожания овощей ожидать не стоит, ведь открытые границы и активный импорт из Европы помогают удерживать цены. Она подчеркнула, что импортная молочная продукция из Польши, Германии и Франции создает конкурентный баланс, сдерживающий внутренний рост цен. Эксперты сходятся во мнении, что избежать скачка стоимости продуктов можно только при стабильном энергоснабжении зимой.

Напомним, в Украине с начала 2026 года топливо может подняться в цене. Подорожание бензина повлияет не только на водителей, но и стоимость продуктов и услуг по всей стране.

