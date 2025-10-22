21:57  22 жовтня
Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по дитячому садочку в Харкові
На Дніпропетровщині двоє чоловіків вбили пенсіонера і викрали його заощадження
ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Покровському напрямку
22 жовтня 2025, 23:00

В Україні подорожчали фрукти: які зараз ціни в магазинах

22 жовтня 2025, 23:00
Ілюстративне фото
В Україні за останній тиждень змінились цінники на фрукти. Впали ціни лише на ківі та деякі ягоди

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Груша в Україні подорожчала. Кілограм в середньому пропонують за 30-85 гривень. Сливи також зросли в ціні до 20-45 гривень за кілограм. Кавун та диня на прилавках з'являються вже рідше, але ціни зростають.

Лохина подорожчала до 300-400 гривень за кілограм. Однак малина впала в ціні: кілограм в середньому коштує 120-285 гривень.

Серед імпортних фруктів впали ціни на ківі: 120-285 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні яйця за останній рік подорожчали на 53,6%. Тобто, з 35,3 до 54,2 гривні за десяток. Таким чином зараз в середньому в українських магазинах вартість лотка яєць коливається від 59,90 до 78,20 гривні.

