Фото: из открытых источников

Полковник Валентин Манько, готовящийся возглавить Штурмовые войска ВСУ, ответил на критику из-за использования российской музыки в предыдущих видео в соцсетях

Об этом сообщает hromadske, передает RegioNews.

Военный объяснил, что видео с российскими песнями он записывал во время реабилитации после полученных ранений, не собираясь пропагандировать что-либо другое.

Он отметил, что многократно был ранен и контужен, участвовал в ведении подразделений вперед, осуществлял разведку и штурмы.

Полковник добавил, что учился в русскоязычных заведениях, но сейчас активно общается по-украински и популяризирует защиту страны среди детей.

"Этим живу много лет. Нужно ли еще доказывать, что я люблю Украину? Вы хотите сказать, что я ее не люблю?", – подытожил Манько, пообещав исправить ошибки.

Он также обнародовал новый ролик в TikTok, где танцует под песню украинского исполнителя Степана Гиги "Золото Карпат".

@manko_valentin80 Тепер я я справжній українець? Якщо шо, сьогодні день кухаря. Мої вітання всім поварам і кухарям!!! оригинальный звук - Валентин Манько

Напомним, ранее бывший начальник штаба 12 бригады Нацгвардии Азов Богдан Кротевич сообщил, что полковник Валентин Манько, который должен возглавить войска Штурма, снимал видео под российские песни.