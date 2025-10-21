11:45  21 октября
21 октября 2025, 14:34

Полковник Манько ответил на критику из-за видео с российскою музыкой

21 октября 2025, 14:34
Фото: из открытых источников
Полковник Валентин Манько, готовящийся возглавить Штурмовые войска ВСУ, ответил на критику из-за использования российской музыки в предыдущих видео в соцсетях

Об этом сообщает hromadske, передает RegioNews.

Военный объяснил, что видео с российскими песнями он записывал во время реабилитации после полученных ранений, не собираясь пропагандировать что-либо другое.

Он отметил, что многократно был ранен и контужен, участвовал в ведении подразделений вперед, осуществлял разведку и штурмы.

Полковник добавил, что учился в русскоязычных заведениях, но сейчас активно общается по-украински и популяризирует защиту страны среди детей.

"Этим живу много лет. Нужно ли еще доказывать, что я люблю Украину? Вы хотите сказать, что я ее не люблю?", – подытожил Манько, пообещав исправить ошибки.

Он также обнародовал новый ролик в TikTok, где танцует под песню украинского исполнителя Степана Гиги "Золото Карпат".

@manko_valentin80

Тепер я я справжній українець? Якщо шо, сьогодні день кухаря. Мої вітання всім поварам і кухарям!!!

оригинальный звук - Валентин Манько

Напомним, ранее бывший начальник штаба 12 бригады Нацгвардии Азов Богдан Кротевич сообщил, что полковник Валентин Манько, который должен возглавить войска Штурма, снимал видео под российские песни.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
