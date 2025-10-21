Полковник Манько ответил на критику из-за видео с российскою музыкой
Полковник Валентин Манько, готовящийся возглавить Штурмовые войска ВСУ, ответил на критику из-за использования российской музыки в предыдущих видео в соцсетях
Об этом сообщает hromadske, передает RegioNews.
Военный объяснил, что видео с российскими песнями он записывал во время реабилитации после полученных ранений, не собираясь пропагандировать что-либо другое.
Он отметил, что многократно был ранен и контужен, участвовал в ведении подразделений вперед, осуществлял разведку и штурмы.
Полковник добавил, что учился в русскоязычных заведениях, но сейчас активно общается по-украински и популяризирует защиту страны среди детей.
"Этим живу много лет. Нужно ли еще доказывать, что я люблю Украину? Вы хотите сказать, что я ее не люблю?", – подытожил Манько, пообещав исправить ошибки.
Он также обнародовал новый ролик в TikTok, где танцует под песню украинского исполнителя Степана Гиги "Золото Карпат".
@manko_valentin80
Тепер я я справжній українець? Якщо шо, сьогодні день кухаря. Мої вітання всім поварам і кухарям!!!оригинальный звук - Валентин Манько
Напомним, ранее бывший начальник штаба 12 бригады Нацгвардии Азов Богдан Кротевич сообщил, что полковник Валентин Манько, который должен возглавить войска Штурма, снимал видео под российские песни.