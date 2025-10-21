11:45  21 жовтня
21 жовтня 2025, 18:42

В Україні продукти можуть подорожчати на 20-30%: експерти пояснили причину

21 жовтня 2025, 18:42
Фото: ілюстративне
В Україні можуть зрости ціни на продукти харчування, якщо взимку країна знову зіткнеться з тривалими відключеннями електроенергії

Про це повідомляє "Telegraf", передає RegioNews.

За прогнозами експертів, у разі щоденних блекаутів тривалістю до восьми годин подорожчання може сягнути 20-30%. Передусім це стосуватиметься молочної продукції, м'яса, яєць та хліба, адже їх виробництво та зберігання потребує безперервного енергопостачання.

Як пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, ситуація може повторити сценарій зими 2022-2023 років, коли через масштабні блекаути виробники були змушені використовувати генератори. Це суттєво підвищувало собівартість продукції, адже вартість пального автоматично закладалася у кінцеву ціну товарів. Водночас, за його словами, масштаб зростання цін безпосередньо залежатиме від графіків відключень: короткі перерви не перевищать 7%, тоді як тривалі – можуть призвести до 30% підвищення.

Більш оптимістичну оцінку ситуації дав економічний експерт Олександр Охріменко. Він зазначив, що більшість великих підприємств уже адаптувалися до енергетичних викликів, встановивши власні джерела резервного живлення або альтернативні системи енергозабезпечення. Однак дрібні виробники залишаються більш уразливими до перебоїв, що може вплинути на роздрібні ціни.

На думку виконавчої директорки Української асоціації виробників картоплі Оксани Руженкової, значного подорожчання овочів очікувати не варто, адже відкриті кордони та активний імпорт з Європи допомагають утримувати ціни. Вона наголосила, що імпортна молочна продукція з Польщі, Німеччини та Франції створює конкурентний баланс, який стримує внутрішнє зростання цін. Експерти сходяться на думці, що уникнути стрибка вартості продуктів можна лише за умови стабільного енергопостачання взимку.

Нагадаємо, в Україні з початку 2026 року пальне може зрости в ціні. Подорожчання бензину вплине не лише на водіїв, а й на вартість продуктів та послуг по всій країні.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
