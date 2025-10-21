Фото: ілюстративне

В Україні можуть зрости ціни на продукти харчування, якщо взимку країна знову зіткнеться з тривалими відключеннями електроенергії

Про це повідомляє "Telegraf", передає RegioNews.

За прогнозами експертів, у разі щоденних блекаутів тривалістю до восьми годин подорожчання може сягнути 20-30%. Передусім це стосуватиметься молочної продукції, м'яса, яєць та хліба, адже їх виробництво та зберігання потребує безперервного енергопостачання.

Як пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, ситуація може повторити сценарій зими 2022-2023 років, коли через масштабні блекаути виробники були змушені використовувати генератори. Це суттєво підвищувало собівартість продукції, адже вартість пального автоматично закладалася у кінцеву ціну товарів. Водночас, за його словами, масштаб зростання цін безпосередньо залежатиме від графіків відключень: короткі перерви не перевищать 7%, тоді як тривалі – можуть призвести до 30% підвищення.

Більш оптимістичну оцінку ситуації дав економічний експерт Олександр Охріменко. Він зазначив, що більшість великих підприємств уже адаптувалися до енергетичних викликів, встановивши власні джерела резервного живлення або альтернативні системи енергозабезпечення. Однак дрібні виробники залишаються більш уразливими до перебоїв, що може вплинути на роздрібні ціни.

На думку виконавчої директорки Української асоціації виробників картоплі Оксани Руженкової, значного подорожчання овочів очікувати не варто, адже відкриті кордони та активний імпорт з Європи допомагають утримувати ціни. Вона наголосила, що імпортна молочна продукція з Польщі, Німеччини та Франції створює конкурентний баланс, який стримує внутрішнє зростання цін. Експерти сходяться на думці, що уникнути стрибка вартості продуктів можна лише за умови стабільного енергопостачання взимку.

Нагадаємо, в Україні з початку 2026 року пальне може зрости в ціні. Подорожчання бензину вплине не лише на водіїв, а й на вартість продуктів та послуг по всій країні.