21 октября 2025, 14:51

Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года

21 октября 2025, 14:51
Иллюстративное фото: Генштаб
Верховная Рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Эти мероприятия вступят в силу с 5 ноября 2025 года и будут действовать в течение 90 суток

Об этом сообщает RegioNews.

За законопроекты проголосовало большинство депутатов.

Лишь один парламентарий, Алексей Гончаренко от "Европейской Солидарности", выступил против, отметив, что не будет поддерживать мобилизацию без определенных сроков службы.

Как известно, это уже 17-е продолжение действия этого правового режима с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Теперь соответствующие документы должны подписать глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский.

Справка

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 – с начала полномасштабного вторжения России. Его вводят указом президента и утверждает Верховная Рада.

Во время военного положения ограничиваются некие права людей, в том числе передвижение, свобода собраний и деятельность политических партий.

При этом нельзя прекратить полномочия Верховной Рады, правительства, судов или омбудсмена, вносить изменения в Конституцию или проводить выборы.

Общая мобилизация продолжается с февраля 2022 года. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и добровольцев в Вооруженные силы и другие военные формирования для обороны государства.

Каждое продление военного положения и мобилизации принимают на 90 дней.

Читайте также: По городу бьют из танков: как украинцы живут и работают недалеко от фронта

