Рада увеличила расходы на оборону в 2025 году еще на 325 млрд грн

Парламент увеличил расходы на оборону в 2025 году еще на 325 млрд. грн. Решение во втором чтении поддержали 297 народных избранников

Об этом сообщает RegioNews.

По изменениям (законопроект №14103) предусмотрено направление средств в сектор национальной безопасности и обороны — главную часть ресурсов получит армия и смежные структуры.

Куда пойдут деньги (распределение, заявленное в проекте):

210,9 млрд грн - Вооруженным силам Украины (ВСУ);

99,1 млрд грн - производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ;

8,1 млрд грн - Национальной гвардии;

4,3 млрд грн - на закупку дронов через Госспецсвязь;

1,3 млрд грн - СБУ;

918 млн грн - Государственная специальная служба транспорта;

83 млн грн - Государственная пограничная служба;

28,8 млн грн - Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО);

8 млн грн - службы внешнего разведывания (СВР).

Принятие изменений происходит на фоне ранее принятых правительством инициатив по дополнительному финансированию обороны в 2025 году и активному процессу внесения поправок в госбюджет - эти коррективы должны ускорить поставки вооружений, боеприпасов и модернизацию оборонных возможностей.

Кратко о дальнейших шагах: после принятия во втором чтении законопроект пройдет процедуры оформления и подписания - после этого средства должны быть направлены соответствующим получателям согласно бюджетным назначениям.

Нагадаємо, Рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Эти мероприятия вступят в силу с 5 ноября 2025 года и будут действовать в течение 90 суток.