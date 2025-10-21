Рада увеличила расходы на оборону в 2025 году еще на 325 млрд грн
Парламент увеличил расходы на оборону в 2025 году еще на 325 млрд. грн. Решение во втором чтении поддержали 297 народных избранников
Об этом сообщает RegioNews.
По изменениям (законопроект №14103) предусмотрено направление средств в сектор национальной безопасности и обороны — главную часть ресурсов получит армия и смежные структуры.
Куда пойдут деньги (распределение, заявленное в проекте):
- 210,9 млрд грн - Вооруженным силам Украины (ВСУ);
- 99,1 млрд грн - производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ;
- 8,1 млрд грн - Национальной гвардии;
- 4,3 млрд грн - на закупку дронов через Госспецсвязь;
- 1,3 млрд грн - СБУ;
- 918 млн грн - Государственная специальная служба транспорта;
- 83 млн грн - Государственная пограничная служба;
- 28,8 млн грн - Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО);
- 8 млн грн - службы внешнего разведывания (СВР).
Принятие изменений происходит на фоне ранее принятых правительством инициатив по дополнительному финансированию обороны в 2025 году и активному процессу внесения поправок в госбюджет - эти коррективы должны ускорить поставки вооружений, боеприпасов и модернизацию оборонных возможностей.
Кратко о дальнейших шагах: после принятия во втором чтении законопроект пройдет процедуры оформления и подписания - после этого средства должны быть направлены соответствующим получателям согласно бюджетным назначениям.
Нагадаємо, Рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Эти мероприятия вступят в силу с 5 ноября 2025 года и будут действовать в течение 90 суток.