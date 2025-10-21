Рада збільшила видатки на оборону у 2025 році ще на 325 млрд грн
Парламент збільшив видатки на оборону у 2025 році ще на 325 млрд грн. Рішення в другому читанні підтримали 297 народних обранців
Про це інформує RegioNews.
За змінами (законопроєкт №14103) передбачено спрямування коштів у сектор національної безпеки і оборони — головну частину ресурсів отримає армія та суміжні структури.
Куди підуть гроші (розподіл, заявлений у проєкті):
- 210,9 млрд грн — Збройним силам України (ЗСУ);
- 99,1 млрд грн — виробництво й закупівля зброї та боєприпасів для ЗСУ;
- 8,1 млрд грн — Національній гвардії;
- 4,3 млрд грн — на закупівлю дронів через Держспецзв’язок;
- 1,3 млрд грн — СБУ;
- 918 млн грн — Державна спеціальна служба транспорту;
- 83 млн грн — Державна прикордонна служба;
- 28,8 млн грн — Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО);
- 8 млн грн — служби зовнішнього розвідування (СЗР).
Ухвалення змін відбувається на фоні раніше прийнятих урядом ініціатив щодо додаткового фінансування оборони у 2025 році та активного процесу внесення поправок до держбюджету — ці корективи мають пришвидшити постачання озброєнь, боєприпасів і модернізацію оборонних можливостей.
Коротко про подальші кроки: після прийняття у другому читанні законопроєкт пройде процедури оформлення і підписання — після цього кошти мають бути спрямовані відповідним одержувачам згідно з бюджетними призначеннями.
Нагадаємо, Рада ухвалила рішення щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Ці заходи набудуть чинності з 5 листопада 2025 року і діятимуть протягом 90 діб.