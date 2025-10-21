11:45  21 жовтня
21 жовтня 2025, 15:24

Рада збільшила видатки на оборону у 2025 році ще на 325 млрд грн

21 жовтня 2025, 15:24
Парламент збільшив видатки на оборону у 2025 році ще на 325 млрд грн. Рішення в другому читанні підтримали 297 народних обранців

Про це інформує RegioNews.

За змінами (законопроєкт №14103) передбачено спрямування коштів у сектор національної безпеки і оборони — головну частину ресурсів отримає армія та суміжні структури.

Куди підуть гроші (розподіл, заявлений у проєкті):

  • 210,9 млрд грн — Збройним силам України (ЗСУ);
  • 99,1 млрд грн — виробництво й закупівля зброї та боєприпасів для ЗСУ;
  • 8,1 млрд грн — Національній гвардії;
  • 4,3 млрд грн — на закупівлю дронів через Держспецзв’язок;
  • 1,3 млрд грн — СБУ;
  • 918 млн грн — Державна спеціальна служба транспорту;
  • 83 млн грн — Державна прикордонна служба;
  • 28,8 млн грн — Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО);
  • 8 млн грн — служби зовнішнього розвідування (СЗР).

Ухвалення змін відбувається на фоні раніше прийнятих урядом ініціатив щодо додаткового фінансування оборони у 2025 році та активного процесу внесення поправок до держбюджету — ці корективи мають пришвидшити постачання озброєнь, боєприпасів і модернізацію оборонних можливостей.

Коротко про подальші кроки: після прийняття у другому читанні законопроєкт пройде процедури оформлення і підписання — після цього кошти мають бути спрямовані відповідним одержувачам згідно з бюджетними призначеннями.

Нагадаємо, Рада ухвалила рішення щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Ці заходи набудуть чинності з 5 листопада 2025 року і діятимуть протягом 90 діб.

