На Прикарпатье отец-воспитатель пытал детей
На Закарпатье разоблачили пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 19:25

Госбюджет-2026: аналитики требуют от властей пересмотреть главную смету страны

29 сентября 2025, 19:25
Фото: иллюстративное
Аналитические центры призвали парламент пересмотреть проект Госбюджета-2026, обратив внимание на приоритеты и эффективность расходов

Об этом идет речь в Обращении аналитических центров в Парламент по проекту Бюджета, передает RegioNews.

Аналитические центры, специализирующиеся на экономической политике, обратились в Верховную Раду Украины и главы ключевых комитетов с рекомендациями по проекту Госбюджета на 2026 год. Эксперты отмечают, что в нынешних условиях затяжной войны от эффективного распределения финансовых ресурсов зависит не только поддержка вооруженных сил Украины, но и экономическая устойчивость государства, функционирование бизнеса и способность общества к послевоенному восстановлению.

Проект бюджета предусматривает ряд положительных изменений. Среди них увеличение расходов на медицину, поддержка ветеранов, развитие человеческого капитала и программы льготного кредитования бизнеса "5-7-9". Также заложены средства на программы активного долголетия (чекапы) и повышение зарплат педагогам на 53,8 млрд. грн.

В то же время, эксперты отмечают ряд проблем. Расходы на оборону запланированы на уровне 1923,6 млрд грн, что с учетом инфляции означает снижение реального финансирования. Реформы Бюро экономической безопасности и Таможни получили недостаточное финансирование, а часть средств может быть израсходована неэффективно из-за использования довоенных демографических данных при планировании госуслуг. Эксперты также обращают внимание на возросшую зависимость бюджета от внешнего финансирования, которое предусмотрено на уровне $45,5 млрд, что требует активного сотрудничества с международными донорами.

Аналитические центры предлагают согласовать бюджет с реально определенными приоритетами государственной политики – оборона, антикоррупция, развитие человеческого капитала и экономическая устойчивость. Они рекомендуют пересмотреть затраты на второстепенные направления и направить их на нужды обороны, а также установить четкие критерии оценки эффективности деятельности государственных органов, в частности, ГНС, ДМС и БЭБ. Для этого эксперты предлагают провести открытую дискуссию с участием представителей правительства, парламента и специалистов аналитических центров.

Ранее сообщалось о планах Харьковской ОВА восстановить региональные больницы современным оборудованием. На этот раз международные партнеры присоединились к проекту более чем на 5 млн долларов, а какие учреждения получат технику и как это изменит работу медицинских отделений – пока держится в тайне.

