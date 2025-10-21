ВСУ ликвидировали более тысячи окупантов и десятки единиц техники, – Генштаб

Иллюстративное фото: из открытых источников

Силы обороны продолжают наносить значительные потери противнику, уничтожая технику и личный состав на разных направлениях фронта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что за последние сутки украинские военные уничтожили 1130 окупантов, 8 танков, 23 артиллерийские системы, 235 беспилотников, а также 134 единицы автомобильной и специальной техники.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.25 ориентировочно составили:

Напомним, Силы обороны Украины повторно поразили предприятие "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии. Повреждены 16 резервуаров с горючим, которые остались целыми после предварительной атаки.