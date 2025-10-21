На Запорожском направлении фиксируют продвижение окупантов – DeepState
Украинские аналитики фиксируют продвижение российских захватчиков на стыке Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей
Об этом сообщает "Справжнє" со ссылкой на аналитический проект DeepState, передает RegioNews.
По данным карты DeepState, захватчики продвинулись вблизи деревень Малиновка и Полтавка Пологовского района.
Также фиксируется движение вражеских сил в районе Калиновского на Днепропетровщине – на границе с Донбасом и Запорожской областью.
Напомним, на оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей ужесточились проверки и аресты. Практически за каждое проявление "нелояльности" могут задерживать людей. В частности, за старые донаты на ВСУ, использование "эмоджи" или критические комментарии в социальных сетях.
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
