На Запорожском направлении фиксируют продвижение окупантов – DeepState

Фото: Запорожский областной совет

Об этом сообщает "Справжнє" со ссылкой на аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

По данным карты DeepState, захватчики продвинулись вблизи деревень Малиновка и Полтавка Пологовского района.

Также фиксируется движение вражеских сил в районе Калиновского на Днепропетровщине – на границе с Донбасом и Запорожской областью.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей ужесточились проверки и аресты. Практически за каждое проявление "нелояльности" могут задерживать людей. В частности, за старые донаты на ВСУ, использование "эмоджи" или критические комментарии в социальных сетях.