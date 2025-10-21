ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів і десятки одиниць техніки, – Генштаб

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сили оборони продовжують завдавати значних втрат противнику, знищуючи техніку та особовий склад на різних напрямках фронту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що за останню добу українські військові знищили 1130 окупантів, 8 танків, 23 артилерійські системи, 235 безпілотників, а також 134 одиниці автомобільної та спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, Сили оборони України повторно вразили підприємство "Морской нєфтяной тєрмінал" у тимчасово окупованій Феодосії. Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що залишилися цілими після попередньої атаки.