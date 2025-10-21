08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
01:55  21 жовтня
Для співачки Наталії Могилевської викликали швидку: на артистку на зйомках впав рояль
21 жовтня 2025, 09:26

ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів і десятки одиниць техніки, – Генштаб

21 жовтня 2025, 09:26
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат противнику, знищуючи техніку та особовий склад на різних напрямках фронту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що за останню добу українські військові знищили 1130 окупантів, 8 танків, 23 артилерійські системи, 235 безпілотників, а також 134 одиниці автомобільної та спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, Сили оборони України повторно вразили підприємство "Морской нєфтяной тєрмінал" у тимчасово окупованій Феодосії. Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що залишилися цілими після попередньої атаки.

Україна Росія війна втрати росіян ЗСУ техніка
На Запорізькому напрямку фіксують просування окупантів – DeepState
21 жовтня 2025, 07:19
21 жовтня 2025, 07:19
У Покровську російські штурмовики розстріляли мирних жителів біля вокзалу
20 жовтня 2025, 11:18
20 жовтня 2025, 11:18
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Смертельна ДТП на Львівщині: нетверезий водій збив пенсіонера
21 жовтня 2025, 10:16
Харків після авіаудару: зросла кількість постраждалих
21 жовтня 2025, 09:58
У Кривому Розі пенсіонер застрелився у себе вдома
21 жовтня 2025, 09:11
Масова атака дронів: частково знеструмлено Чернігів і північ області
21 жовтня 2025, 08:54
На Дніпропетровщині російські дрони пошкодили будинки та автомобілі
21 жовтня 2025, 08:43
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
21 жовтня 2025, 08:29
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
21 жовтня 2025, 08:22
Росіяни почали зривати Будапешт під гаслом "Нас обманули"
21 жовтня 2025, 07:51
Чернігів залишився без води після атаки російських дронів
21 жовтня 2025, 07:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
