В Україні восени виробники фіксують зростання попиту на молочні продукти. При цьому ціни знову почали зростати

Про це повідомляє Інфагро, передає RegioNews.

Експерти зауважили, що зараз виробники сиру і цільномолочної продукції повідомляють про деяке зростання продажів. Водночас такий попит призвів до зростання цін. Лише за жовтень більшість виробників підвищили вартість своєї продукції в середньому на 5%.

Востаннє вартість переглядали ще пів року тому. Виробники пояснюють подорожчання тим, що за цей період зросли витрати. Зокрема, вказують на інфляцію (вона у серпні склала 13,2%).

Крім того, сире молоко подорожчало на 9% з середини літа. У переробній галузі прогнозують, що до кінця осені ціни на молочну продукцію можуть зрости ще щонайменше на 5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні яйця за останній рік подорожчали на 53,6%. Тобто, з 35,3 до 54,2 гривні за десяток. Таким чином зараз в середньому в українських магазинах вартість лотка яєць коливається від 59,90 до 78,20 гривні.