Испания передаст Украине 70 генераторов в рамках энергетической помощи

иллюстративное фото: из открытых источников

Наша страна получит 70 генераторов от Испании, которые она отправила в рамках объявленной энергетической помощи

Как передает RegioNews, об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

"Я поблагодарил Испанию за объявленную энергетическую помощь Украине – 70 генераторов, – которая вскоре поступит. Мы ценим эту помощь украинскому народу в преддверии зимы", – написал украинский дипломат.

Также Сибига отметил необходимость дальнейшего санкционного давления на РФ.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Украины может возникнуть дефицит электроэнергии. Он отметил, что, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию из ЕС.