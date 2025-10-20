15:59  20 жовтня
20 жовтня 2025, 19:07

Іспанія передасть Україні 70 генераторів в рамках енергетичної допомоги

20 жовтня 2025, 19:07
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Наша країна отримає 70 генераторів від Іспанії, які вона відправила в рамках оголошеної енергетичної допомоги

Як передає RegioNews, про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з очільником МЗС Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

"Я подякував Іспанії за оголошену енергетичну допомогу Україні – 70 генераторів, – яка невдовзі надійде. Ми цінуємо цю допомогу українському народу напередодні зими", – написав український дипломат.

Також Сибіга наголосив на необхідності подальшого санкційного тиску на РФ.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні може виникнути дефіцит електроенергії. Він зазначив, що, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію із ЄС.

