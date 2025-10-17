09:41  17 октября
Не заметил на дороге: в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных
01:30  17 октября
Певец Иван Дорн рассказал, какой бизнес имеет в Украине
00:50  17 октября
Украинский фильм о полномасштабном вторжении попал на престижную европейскую премию
17 октября 2025, 09:53

В Украине ввели аварийные отключения света: какие области без электричества

17 октября 2025, 09:53
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве и Киевской области были введены экстренные отключения электроэнергии. По информации "Укрэнерго", такие меры направлены на стабилизацию работы энергосистемы из-за повышенной нагрузки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу ДТЭК.

Аварийные отключения также затронули Полтавскую, Сумскую и Кировоградскую области, сообщают облэнерго соответствующих регионов. В Днепропетровской области ситуация похожая – там тоже применяют экстренные отключения.

По данным "Укрэнерго", аварийные отключения действуют и в Запорожской, Житомирской, Харьковской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Кроме того, в Черниговской области отключения продолжаются по графику в три очереди.

Население и компании просят учесть вероятные перебои при планировании работы.

Напомним, специалисты предупреждают, что нынешняя зима может стать одной из самых сложных из-за целенаправленных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Самый вероятный сценарий предполагает график "4 на 2": четыре часа без света, два – со светом.

