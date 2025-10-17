В Украине ввели аварийные отключения света: какие области без электричества

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве и Киевской области были введены экстренные отключения электроэнергии. По информации "Укрэнерго", такие меры направлены на стабилизацию работы энергосистемы из-за повышенной нагрузки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу ДТЭК.

Аварийные отключения также затронули Полтавскую, Сумскую и Кировоградскую области, сообщают облэнерго соответствующих регионов. В Днепропетровской области ситуация похожая – там тоже применяют экстренные отключения.

По данным "Укрэнерго", аварийные отключения действуют и в Запорожской, Житомирской, Харьковской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.



Кроме того, в Черниговской области отключения продолжаются по графику в три очереди.

Население и компании просят учесть вероятные перебои при планировании работы.

Напомним, специалисты предупреждают, что нынешняя зима может стать одной из самых сложных из-за целенаправленных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Самый вероятный сценарий предполагает график "4 на 2": четыре часа без света, два – со светом.