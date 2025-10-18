В Украине снова экстренные отключения электроэнергии

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ДТЭК и местные облэнерго.

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинцам следует готовиться к дефициту электроэнергии и длительным отключениям зимой: 4 часа без света, два – со светом.

