В Украине снова экстренные отключения электроэнергии
В областях вводят экстренные отключения света
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ДТЭК и местные облэнерго.
"По команде Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, украинцам следует готовиться к дефициту электроэнергии и длительным отключениям зимой: 4 часа без света, два – со светом.
Раньше мы писали о том, как долго будут продолжаться аварийные отключения света. По мнению специалистов, аварийные отключения света могут занять еще неделю.
