20:15  20 жовтня
Смертельна ДТП на Полтавщині: загинули троє людей
18:59  20 жовтня
У Києві частково заборонили рух Подільським мостом
15:59  20 жовтня
В Україні різко потеплішає, синоптикиня зробила втішний прогноз
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2025, 23:00

В Україні дорожчають томати: які ціни в супермаркетах

20 жовтня 2025, 23:00
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні ціни на тепличні помідори зросли на 37% лише за останній тиждень. Причинами називають сезонне зниження пропозиції та високий попит

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні дозрівання томатів сповільнилось через похолодання. При цьому імпорт не встигає компенсувати нестачу. Це призводить до зростання вартості овочів.

Наразі томати надходять у продаж у діапазоні 70 – 80 гривень за кілограм. Це на 37% вище, аніж минулого тижня.

В українських супермаркетах кілограм томатів коштує так:

  • Novus 84,99 гривні;

  • Megamarket 86,90 гривні;

  • АТБ 99,89 гривні;

  • Сільпо 108,30 гривні;

  • Varus 99,90 гривні.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
В Україні різко впали ціни на сою: з цим це пов'язано
17 жовтня 2025, 23:55
Що буде з цінами на продукти в Україні через удари РФ по енергетиці
17 жовтня 2025, 23:30
В Україні відчутно подорожчали лимони: які ціни в супермаркетах
16 жовтня 2025, 23:30
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
"Просто взяв і кинув трубку": співачка Ірина Федишин розповіла, чим закінчився її конфлікт з MELOVIN
21 жовтня 2025, 01:30
Оля Полякова хоче змінити правила Нацвідбору на Євробачення: проюсер Ігор Кондратюк прокоментував вимогу артистки
21 жовтня 2025, 00:55
Акторка Анна Саліванчук розповіла, чи спілкується її колишній чоловік з дітьми та чи платить аліменти
21 жовтня 2025, 00:30
В Україні прогнозують подорожчання молочних продуктів: на скільки зростуть ціни
20 жовтня 2025, 23:30
На Буковині пенсіонер ножем вбив товариша
20 жовтня 2025, 21:45
Сутичка на підприємстві в Кам'янському: ТЦК та СП у конфлікті з цивільними – офіційний коментар
20 жовтня 2025, 21:26
У Харкові водій врізався в стелу пам'ятника: є постраждалі
20 жовтня 2025, 21:15
Трамп заявив, що не очікує перемоги України у війні з РФ
20 жовтня 2025, 21:12
$12 000 за статус "опікуна" для відстрочки від призову: мешканцю Кривого Рогу повідомлено про підозру
20 жовтня 2025, 21:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »