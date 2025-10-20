В Україні дорожчають томати: які ціни в супермаркетах
В Україні ціни на тепличні помідори зросли на 37% лише за останній тиждень. Причинами називають сезонне зниження пропозиції та високий попит
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
В Україні дозрівання томатів сповільнилось через похолодання. При цьому імпорт не встигає компенсувати нестачу. Це призводить до зростання вартості овочів.
Наразі томати надходять у продаж у діапазоні 70 – 80 гривень за кілограм. Це на 37% вище, аніж минулого тижня.
В українських супермаркетах кілограм томатів коштує так:
-
Novus 84,99 гривні;
-
Megamarket 86,90 гривні;
-
АТБ 99,89 гривні;
-
Сільпо 108,30 гривні;
-
Varus 99,90 гривні.
Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.