В Україні ціни на тепличні помідори зросли на 37% лише за останній тиждень. Причинами називають сезонне зниження пропозиції та високий попит

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні дозрівання томатів сповільнилось через похолодання. При цьому імпорт не встигає компенсувати нестачу. Це призводить до зростання вартості овочів.

Наразі томати надходять у продаж у діапазоні 70 – 80 гривень за кілограм. Це на 37% вище, аніж минулого тижня.

В українських супермаркетах кілограм томатів коштує так:

Novus 84,99 гривні;

Megamarket 86,90 гривні;

АТБ 99,89 гривні;

Сільпо 108,30 гривні;

Varus 99,90 гривні.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.