За добу ЗСУ ліквідували 890 окупантів та знищили 2 танки і 45 артсистем
Сили оборони за останню добу ліквідували 890 російських солдат та 142 одиниці техніки. Зокрема українськими воїнами знищено два танки, 45 артилерійських систем, один засіб ППО й 94 одиниці автомобільної техніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників із 24.02.22 по 20.10.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій разом із рухом опору в Росії "Черная искра" атакували Оренбурзький газопереробний завод. На території об'єкта зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.
