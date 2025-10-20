08:45  20 жовтня
У Дніпрі дівчина стрибнула з Амурського мосту
08:24  20 жовтня
На Одещині п'яний водій наїхав на пенсіонерку: жінка загинула
15:37  19 жовтня
Хмарно, дощ та мокрий сніг: якою буде погода 20 жовтня
20 жовтня 2025, 08:31

За добу ЗСУ ліквідували 890 окупантів та знищили 2 танки і 45 артсистем

20 жовтня 2025, 08:31
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Сили оборони за останню добу ліквідували 890 російських солдат та 142 одиниці техніки. Зокрема українськими воїнами знищено два танки, 45 артилерійських систем, один засіб ППО й 94 одиниці автомобільної техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників із 24.02.22 по 20.10.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій разом із рухом опору в Росії "Черная искра" атакували Оренбурзький газопереробний завод. На території об'єкта зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

