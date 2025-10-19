15:37  19 октября
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
13:13  19 октября
В Париже из Лувра преступники похитили 9 драгоценностей времен Наполеона
12:07  19 октября
В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения
19 октября 2025, 19:02

Силы спецопераций нанесли удар по Оренбургскому ГПЗ: масштабный пожар и взрывы

19 октября 2025, 19:02
Фото: ССО Украины
В ночь на 19 октября 2025 года подразделения Сил специальных операций совместно с движением сопротивления в России "Черная искра" атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод в Оренбургской области

Об этом сообщает ССО Украины, передает RegioNews.

Расстояние до объекта составляет около 1500 километров от украинской границы. На территории завода зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

Оренбургский ГПЗ является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов России. Он способен перерабатывать до 45 миллиардов кубометров природного газа и 6,2 миллиона тонн газового конденсата в год. Предварительно сообщается, что повреждена одна из установок для переработки и очистки газа.

Силы специальных операций продолжают проводить асимметричные действия для остановки вражеских ресурсов и снижения возможностей армии РФ. По сообщениям, комплексные удары направлены на стратегические объекты, имеющие значение для энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, Силы специальных операций поразили важные объекты противовоздушной обороны врага на территории РФ. По данным источников, целью стали радиолокационные системы в Воронежской области и селе Гармашевка, которые могут изменить возможности врага в контроле воздушного пространства.

Россия газовая инфраструктура Завод инфраструктура ССО ВСУ взрывы пожар
Девятиэтажка в Киеве охвачена огнем: эвакуированы 10 человек, мужчина в тяжелом состоянии
19 октября 2025, 18:05
В Николаеве во время пожара погиб 66-летний мужчина
19 октября 2025, 16:54
На Черниговщине во время пожара огонь унес жизнь мужчины: подробности инцидента
19 октября 2025, 12:25
Вражеский удар в Харьковской области унес жизнь 71-летнего мужчины
19 октября 2025, 18:16
Девятиэтажка в Киеве охвачена огнем: эвакуированы 10 человек, мужчина в тяжелом состоянии
19 октября 2025, 18:05
Тернопольский ТЦК мобилизовал руководителя единственной украинской компании по производству хирургических инструментов
19 октября 2025, 17:23
В Николаеве во время пожара погиб 66-летний мужчина
19 октября 2025, 16:54
Геннадий Труханов в 2017 году добился признания своего российского паспорта недействительным – документы суда
19 октября 2025, 16:35
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
19 октября 2025, 15:37
В Черкасской области двое пенсионеров погибли в ДТП на перекрестке
19 октября 2025, 14:40
Торгует чужими землями: Путин предложил обмен части Запорожской и Херсонской области на всю Донецкую
19 октября 2025, 14:22
Украинские беженцы в США вынуждены заплатить $1000 за продление пребывания
19 октября 2025, 13:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
