Фото: ССО Украины

В ночь на 19 октября 2025 года подразделения Сил специальных операций совместно с движением сопротивления в России "Черная искра" атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод в Оренбургской области

Об этом сообщает ССО Украины, передает RegioNews.

Расстояние до объекта составляет около 1500 километров от украинской границы. На территории завода зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

Оренбургский ГПЗ является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов России. Он способен перерабатывать до 45 миллиардов кубометров природного газа и 6,2 миллиона тонн газового конденсата в год. Предварительно сообщается, что повреждена одна из установок для переработки и очистки газа.

Силы специальных операций продолжают проводить асимметричные действия для остановки вражеских ресурсов и снижения возможностей армии РФ. По сообщениям, комплексные удары направлены на стратегические объекты, имеющие значение для энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, Силы специальных операций поразили важные объекты противовоздушной обороны врага на территории РФ. По данным источников, целью стали радиолокационные системы в Воронежской области и селе Гармашевка, которые могут изменить возможности врага в контроле воздушного пространства.