В Украине эксперты прогнозируют урожай яблок ниже среднего за последние 10 лет. При этом в зависимости от региона ситуация или такая как в прошлом году, или даже хуже

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Владимир Гуржий из USPA Fruit отметил, что ситуация в основных регионах выращивания яблок очень разная. Это связано с тем, что заморозки пришли волнами и пришлись на разную стадию развития цветков и плодов. В некоторых регионах урожай можно назвать нормальным, но в других снижается вдвое.

"В целом после поздних весенних заморозков погодные условия в Украине были очень благоприятными для выращивания яблока, что положительно сказалось на качестве. Однако сейчас производители сталкиваются с трудностями при уборке урожая и его сохранении. Украинские аграрии борются с заморозками, градом и другими стихийными периодами. уборку урожая мы столкнулись с сильными дождями и низкими температурами, из-за которых уборка уже задержалась на две недели", - говорит эксперт.

Сейчас в Украине сбор урожая продолжается и наполовину процесс уже завершен. Эксперты ожидают урожай ниже среднего за 10 лет. Однако аналитики отметили, что в последние годы поздние заморозки в Украине стали практически нормой, а значит, это можно считать нормальным урожаем.

При этом Владимир Гуржий считает, что следующий сезон (2025–2026) может стать сезоном высоких цен.

"Помимо погодных условий и низкого урожая, которые и без того являются сильными ценообразующими факторами, существуют и объективные экономические причины, способствующие росту цен. К ним относятся: высокая инфляция в Европе и ревальвация евро по отношению к доллару США, особенно учитывая, что основные экспортные рынки украинских - украинские эксперты", - отметил главный экспортный рынок.

