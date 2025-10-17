16:42  17 жовтня
Українцям радять одягатися тепліше: якою буде погода на вихідні
16:13  17 жовтня
Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним
21:31  17 жовтня
На Київщині 67-річний водій збив 14-річного хлопця: дитина загинула на місці
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2025, 23:55

В Україні різко впали ціни на сою: з цим це пов'язано

17 жовтня 2025, 23:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Експорт сої українські виробники зараз практично не здійснюють. Зокрема, через те, що питання з митами досі не вирішене

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Для того, щоб здійснювати експорт, митниця вимагає від виробників оплату 10% "гарантійного платежу за митницю. При цьому здійснення експорту обіцяє повернути ці кошти протягом 30 днів.

Станом на 9 жовтня в Україні з 56% площ намолочено 2,7 мільйона тонн сої при врожайності 2,28 тонни з гектара. Для порівняння, минулого року в цей період з 80% площ було зібрано 4,8 мільйона тонн сої з врожайністю 2,29 тонни з гектара. Зараз в Україні суха погода, що може дозволити фермерам прискорити збирання сої та соняшнику. Відповідно, це збільшить пропозиції на ринку.

Переробники протягом тижня пропонували за сою з ГМО 16 500–17 000 гривень за тонну, а за сою без ГМО – 18500–18700 гривень за тонну з доставкою на завод (протеїн 39-40%). В разі різкого збільшення пропозицій сої переробники будуть обмежувати закупівлі, оскільки вони вже придбали великі об'єми соняшнику за високими цінами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аграрії овочі експорт
В Україні падає врожай яблук: чому так сталось
15 жовтня 2025, 23:35
В Україні стрімко дорожчає ріпак: що відбувається на ринку
13 жовтня 2025, 23:50
Україна наростила імпорт свинини: що відбувається з ринком
11 жовтня 2025, 00:30
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Що буде з цінами на продукти в Україні через удари РФ по енергетиці
17 жовтня 2025, 23:30
"Якби не наші "Джавеліни", Київ був би захоплений Путіним", – заява Трампа
17 жовтня 2025, 21:58
Українські дрони в обмін на Tomahawk: Зеленський запропонував Трампу угоду
17 жовтня 2025, 21:45
На Київщині 67-річний водій збив 14-річного хлопця: дитина загинула на місці
17 жовтня 2025, 21:31
Чи буде дозвіл на далекобійні удари для України: Трамп зробив заяву під час зустрічі з Зеленським
17 жовтня 2025, 21:20
Завищення цін на світло для шкіл і садочків: у Дніпрі чиновницю міськради будуть судити
17 жовтня 2025, 20:45
На Тернопільщині Mercedes перехопив авто ТЦК: викрали військовозобов'язаного, постраждав військовий
17 жовтня 2025, 20:29
Податок 10% на все: як законопроєкт №14025 вдарить по мільйонах українців
17 жовтня 2025, 20:12
Львівобленерго вимагає від РФ понад 15 млн грн компенсації за збитки через збройну агресію
17 жовтня 2025, 19:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »