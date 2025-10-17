Ілюстративне фото

Експорт сої українські виробники зараз практично не здійснюють. Зокрема, через те, що питання з митами досі не вирішене

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Для того, щоб здійснювати експорт, митниця вимагає від виробників оплату 10% "гарантійного платежу за митницю. При цьому здійснення експорту обіцяє повернути ці кошти протягом 30 днів.

Станом на 9 жовтня в Україні з 56% площ намолочено 2,7 мільйона тонн сої при врожайності 2,28 тонни з гектара. Для порівняння, минулого року в цей період з 80% площ було зібрано 4,8 мільйона тонн сої з врожайністю 2,29 тонни з гектара. Зараз в Україні суха погода, що може дозволити фермерам прискорити збирання сої та соняшнику. Відповідно, це збільшить пропозиції на ринку.

Переробники протягом тижня пропонували за сою з ГМО 16 500–17 000 гривень за тонну, а за сою без ГМО – 18500–18700 гривень за тонну з доставкою на завод (протеїн 39-40%). В разі різкого збільшення пропозицій сої переробники будуть обмежувати закупівлі, оскільки вони вже придбали великі об'єми соняшнику за високими цінами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.