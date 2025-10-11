21:30  10 октября
11 октября 2025, 00:30

Украина нарастила импорт свинины: что происходит с рынком

11 октября 2025, 00:30
Иллюстративное фото
В сентябре этого года импорт охлажденного и мороженого мяса свиней (УКТ ВЭД 0203) в Украину превысил 6 тысяч тонн. Это на 31% больше, чем в прошлом месяце

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

Эксперты отметили, что это самый большой показатель импорта с начала 2022 года. Среди стимулов аналитики называют высокие цены на украинскую свинину и исчерпание квот на беспошлинные поставки мяса из стран ЕС. Потому операторы рынка начали увеличивать закупки.

Кроме того, из-за сокращения внутреннего предложения доля импорта все же останется относительно низкой. При этом более высокие цены замедлили экспорт украинской свинины.

Хотя за девять месяцев этого года объем экспорта превысил 2 тысячи тонн, что в валютном эквиваленте составляет около 6,2 миллиона долларов. Основными покупателями остаются Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Малайзия. В то же время, бизнес и государственные органы работают над открытием новых рынков, в частности в Филиппинах, Вьетнаме, Сингапуре и Южной Корее.

Напомним, на международном рынке также рекордно подешевело какао. При этом эксперты объяснили, что это не означает, что стоит ожидать падения цен на шоколад в ближайшее время. Ведь производители еще используют подержанные запасы какао.

