Новые налоговые правила могут усложнить продажу подержанных вещей для миллионов украинцев и повлиять на онлайн-торговлю

Об этом сообщают в компании ОЛХ, передает RegioNews.

Законопроект №14025, который сейчас рассматривают в Верховной Раде, может задеть миллионы украинцев, продающих подержанные вещи онлайн без коммерческой цели. Согласно информации платформы OLX, изменения не относятся к крупному бизнесу, но создают новые сложности для частных продавцов.

Согласно документу, каждый пользователь цифровых платформ, даже если продает одну вещь в год, должен предоставлять свои персональные данные – ИНН, адрес и банковские реквизиты. Кроме того, предусмотрена уплата налога в размере 5% от дохода и 5% военного сбора. Если годовой объем продаж не превышает 2000 евро, физическому лицу придется самостоятельно возвращать налог через налоговую службу, что связано с бюрократией и дополнительными затратами времени.

Эксперты предупреждают, что новые правила могут заставить людей обходить легальные платформы и продавать товары в социальных сетях или "из рук в руки", где меньше гарантий безопасности и риск мошенничества. Кроме того, расходы на налоги могут быть заложены в цену товара, что делает даже подержанные вещи более дорогими для покупателей.

В OLX подчеркивают, что законопроект, якобы согласованный с нормами ЕС, существенно отличается от европейской практики. В странах ЕС частные продавцы не подпадают под такие правила, если их годовой объем продаж не превышает 2000 евро. Представители платформы призывают законодателей пересмотреть проект, ввести достаточный переходный период и обеспечить исключения для частных пользователей во избежание негативных последствий для граждан и рынка онлайн-торговли.

