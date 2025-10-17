16:42  17 октября
Украинцам советуют одеваться теплее: какой будет погода на выходные
16:13  17 октября
Переименование сквера в Чернигове в честь Трампа сочли незаконным
13:50  17 октября
На Закарпатье пограничник переправлял в Румынию сигареты и мужчин
17 октября 2025, 20:12

Налог 10% на все: как законопроект №14025 ударит по миллионам украинцев

17 октября 2025, 20:12
Читайте також українською мовою
Фото: ОЛХ
Читайте також
українською мовою

Новые налоговые правила могут усложнить продажу подержанных вещей для миллионов украинцев и повлиять на онлайн-торговлю

Об этом сообщают в компании ОЛХ, передает RegioNews.

Законопроект №14025, который сейчас рассматривают в Верховной Раде, может задеть миллионы украинцев, продающих подержанные вещи онлайн без коммерческой цели. Согласно информации платформы OLX, изменения не относятся к крупному бизнесу, но создают новые сложности для частных продавцов.

Согласно документу, каждый пользователь цифровых платформ, даже если продает одну вещь в год, должен предоставлять свои персональные данные – ИНН, адрес и банковские реквизиты. Кроме того, предусмотрена уплата налога в размере 5% от дохода и 5% военного сбора. Если годовой объем продаж не превышает 2000 евро, физическому лицу придется самостоятельно возвращать налог через налоговую службу, что связано с бюрократией и дополнительными затратами времени.

Эксперты предупреждают, что новые правила могут заставить людей обходить легальные платформы и продавать товары в социальных сетях или "из рук в руки", где меньше гарантий безопасности и риск мошенничества. Кроме того, расходы на налоги могут быть заложены в цену товара, что делает даже подержанные вещи более дорогими для покупателей.

В OLX подчеркивают, что законопроект, якобы согласованный с нормами ЕС, существенно отличается от европейской практики. В странах ЕС частные продавцы не подпадают под такие правила, если их годовой объем продаж не превышает 2000 евро. Представители платформы призывают законодателей пересмотреть проект, ввести достаточный переходный период и обеспечить исключения для частных пользователей во избежание негативных последствий для граждан и рынка онлайн-торговли.

Напомним, житель Тернопольщины потерял почти 60 тысяч гривен, пытаясь продать собственные вещи в интернете. Мошенник использовал фишинговую ссылку.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
