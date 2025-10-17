Фото: Х/Gram Slattery

Украинская делегация представила Трампу видение возможного использования ракет "Томагавк" и объяснила, как это может изменить ситуацию на фронте

Об этом сообщает журналист издания Reuters, передает RegioNews.

Украинская делегация при подготовке к международным переговорам разработала специальную презентацию для президента США Дональда Трампа. В нем, по данным журналиста агентства Reuters, подробно объясняется, как украинская сторона может применять американские крылатые ракеты "Томагавк" в случае их передачи. Документ также содержит аналитические оценки того, как такое оружие может повлиять на ситуацию на фронте и общий ход войны.

По словам высокопоставленного источника агентства, целью презентации было продемонстрировать эффективность использования "Томагавков" в защите украинской территории и усилении оборонных возможностей государства. Украинские представители, по предварительным данным, подчеркнули, что такие системы могут играть важную роль в сдерживании дальнейших атак.

Инициатива вызвала интерес среди западных наблюдателей, ведь демонстрирует активную подготовку Киева к возможному изменению политических условий в США после выборов. Презентацию рассматривают как часть более широкой стратегии украинской дипломатии, направленной на сохранение поддержки Вашингтона в сфере безопасности.

Как отмечает Reuters, объявление о проведении "Будапештского саммита", где ожидаются новые международные консультации по ситуации в Украине, стало неожиданным развитием событий и может повлиять на дальнейшие переговоры о поставках вооружений.

Ранее сообщалось, Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным возможность передачи Украине нескольких тысяч ракет Tomahawk. Теперь президент США намекнул, что поставки этих вооружений могут быть ограничены, ведь Вашингтон не планирует ослаблять собственный арсенал.

Напомним, 16 октября лидеры США и России провели первый за почти два месяца телефонный разговор. После нее Трамп сообщил, что стороны планируют встретиться в Будапеште.