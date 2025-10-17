Умер украинско-американский писатель Юрий Тарнавский
В возрасте 91 года умер украинский и американский писатель, поэт и переводчик Юрий Тарнавский – один из основателей легендарной Нью-Йоркской группы украинских авангардных художников
О его смерти сообщила супруга Карина, передает RegioNews.
На странице писателя в Facebook появилось сообщение, в котором отмечено: "Это сообщение от жены Юрия Карины… Его уже нет с нами… 14 октября 2025 года…"
Прощальные слова и воспоминания о писателе опубликовали украинские литераторы.
Главная редактор "Издательства Старого Льва" Марьяна Савка отметила, что в конце октября увидит свет новый том избранной поэзии Юрия Тарнавского, над которым он работал до последних дней.
"Большое сожаление, что он не увидит эту книгу, но он все знал и согласовал. Мы очень ждали его обращения к нам с экрана, но жизненное время Поэта подошло к последней отметке быстрее", – написала Савка.
Что известно о Юрии Тарнавском
Юрий Тарнавский родился 3 февраля 1934 года в городе Турка Льововской области.
После второй мировой войны жил в лагере для перемещенных лиц в Германии, а с 1952 года – в США. Он получил образование инженера и языковеда, работал в компании IBM кибернетиком, а затем преподавал украинскую литературу в Колумбийском университете.
Автор более десяти поэтических сборников и романов, Тарнавский писал на украинском и английском языках. Его считают одним из самых смелых экспериментаторов украинской поэзии ХХ века.
В 2008 году Юрия Тарнавского наградили орденом "За заслуги" ІІІ степени.
