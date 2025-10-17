Фото: ОЛХ

Нові податкові правила можуть ускладнити продаж уживаних речей для мільйонів українців і вплинути на онлайн-торгівлю

Про це повідомляють у компанії ОЛХ, передає RegioNews.

Законопроєкт №14025, який нині розглядають у Верховній Раді, може зачепити мільйони українців, що продають уживані речі онлайн без комерційної мети. За інформацією платформи OLX, зміни не стосуються великого бізнесу, але створюють нові складнощі для приватних продавців.

Згідно з документом, кожен користувач цифрових платформ, навіть якщо продає одну річ на рік, має надавати свої персональні дані – ІПН, адресу та банківські реквізити. Крім того, передбачено сплату податку у розмірі 5% від доходу та 5% військового збору. Якщо річний обсяг продажів не перевищує 2 000 євро, фізичній особі доведеться самостійно повертати податок через податкову службу, що пов’язано з бюрократією та додатковими витратами часу.

Експерти попереджають, що нові правила можуть змусити людей обходити легальні платформи та продавати товари у соціальних мережах або "з рук у руки", де менше гарантій безпеки та зростає ризик шахрайства. Крім того, витрати на податки можуть бути закладені у ціну товару, що робить навіть уживані речі дорожчими для покупців.

У OLX підкреслюють, що законопроєкт, нібито узгоджений із нормами ЄС, суттєво відрізняється від європейської практики. У країнах ЄС приватні продавці не підпадають під такі правила, якщо їхній річний обсяг продажів не перевищує 2 000 євро. Представники платформи закликають законодавців переглянути проєкт, запровадити достатній перехідний період та забезпечити винятки для приватних користувачів, аби уникнути негативних наслідків для громадян і ринку онлайн-торгівлі.

Нагадаємо, мешканець Тернопільщини втратив майже 60 тисяч гривень, намагаючись продати власні речі в інтернеті. Шахрай використав фішингове посилання.