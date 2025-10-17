70 вражеских дронов атаковали Украину: как отработала ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 17 октября враг совершил массированную атаку по Украине около 70 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и другими дронами по направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда. Около 50 из них были "шахеды"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что силы обороны отражали нападение с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ, беспилотных систем и мобильных огневых групп.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 ПВО Украины сбило или подавило 35 вражеских дронов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА по 10 локациям, а обломки сбитых дронов упали на двух локациях.

Напомним, в ночь на 17 октября российские войска массированно атаковали Кривой Рог беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе на более чем 10 локациях возникли пожары, оперативно ликвидировавшие все экстренные службы. К счастью, никто не пострадал.