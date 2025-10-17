09:41  17 октября
Не заметил на дороге: в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных
01:30  17 октября
Певец Иван Дорн рассказал, какой бизнес имеет в Украине
00:50  17 октября
Украинский фильм о полномасштабном вторжении попал на престижную европейскую премию
UA | RU
UA | RU
17 октября 2025, 10:38

70 вражеских дронов атаковали Украину: как отработала ПВО

17 октября 2025, 10:38
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 17 октября враг совершил массированную атаку по Украине около 70 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и другими дронами по направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда. Около 50 из них были "шахеды"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что силы обороны отражали нападение с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ, беспилотных систем и мобильных огневых групп.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 ПВО Украины сбило или подавило 35 вражеских дронов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА по 10 локациям, а обломки сбитых дронов упали на двух локациях.

Напомним, в ночь на 17 октября российские войска массированно атаковали Кривой Рог беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе на более чем 10 локациях возникли пожары, оперативно ликвидировавшие все экстренные службы. К счастью, никто не пострадал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война российская армия ПВО атака дроны шахеды
В Украине ввели аварийные отключения света: какие области без электричества
17 октября 2025, 09:53
Массированная атака на Кривой Рог: ПВО сбила 22 дрона
17 октября 2025, 09:15
Кривой Рог атаковали "шахеды": в городе прозвучало более десяти взрывов
17 октября 2025, 06:46
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Нетрезвый киевлянин заблокировал дорогу и разбил стекло автобуса: получил более 5 лет тюрьмы
17 октября 2025, 10:52
Будапештские переговоры: чего ждать Украине и миру
17 октября 2025, 10:13
В Украине ввели аварийные отключения света: какие области без электричества
17 октября 2025, 09:53
Не заметил на дороге: в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных
17 октября 2025, 09:41
Массированная атака на Кривой Рог: ПВО сбила 22 дрона
17 октября 2025, 09:15
Генштаб обнародовал новые данные о потерях РФ по состоянию на 17 октября
17 октября 2025, 08:56
Переговоры Зеленского и Трампа: известно, когда начнется встреча
17 октября 2025, 08:39
В Одесской области правоохранитель с сообщником переправляли мужчин за границу за $18 000
17 октября 2025, 08:19
Треугольник Трамп-Путин-Зеленский: что стоит за переговорами
17 октября 2025, 08:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »