12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
16 октября 2025, 20:35

Трамп после разговора с Путиным: "На следующей неделе состоится встреча советников США и РФ"

16 октября 2025, 20:35
Фото: из открытых источников
Телефонный разговор Трампа с Путиным открыл путь к предстоящим переговорам о прекращении войны в Украине

Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, ссылаясь на заявление президента США Дональда Трампа, передает RegioNews.

Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, беседа была продуктивной и охватила несколько ключевых тем, включая мир на Ближнем Востоке, перспективы завершения войны в Украине и дальнейшую торговлю между странами.

Трамп отметил, что Путин поблагодарил Первую леди США Меланию Трамп за участие в социальных проектах, связанных с детьми. Также обсуждались возможности экономического сотрудничества после войны в Украине.

По итогам разговора достигнуто, что на следующей неделе состоится встреча советников высокого уровня с обеих сторон. Американскую делегацию возглавит государственный секретарь Марк Рубио, остальные участники будут определены позже. Место переговоров не согласовано, однако Трамп сообщил о возможной встрече с Путиным в Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить пути прекращения войны.

Кроме того, Трамп планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. По его словам, это позволит обсудить результаты переговоров с Путиным и дальнейшие шаги по мирному урегулированию.

Ранее сообщалось, Дональд Трамп не исключил, что может лично предупредить Владимира Путина о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. В то же время президент США отметил свое стремление к скорейшему завершению войны.

Дональд Трамп Владимир Путин США Россия война Украина переговоры Будапешт Владимир Зеленский
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
