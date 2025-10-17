Россияне сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне
Сегодня утром, 17 октября, российские войска продолжили дроновый террор Херсона – в Центральном районе города враг сбросил взрывчатку на маршрутку
Об этом сообщила Херсонская ГВА, передает RegioNews.
По предварительным данным, водитель и пассажиры не пострадали.
На обнародованных фото виден поврежденный маршрутный автобус, который был повреждень в результате атаки.
Напомним, на днях утром в Корабельном районе Херсона вражеский дрон сбросил взрывчатку возле троллейбуса, курсировавшего по маршруту №9. К счастью, водитель и пассажиры не пострадали.
