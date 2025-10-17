Россияне сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне

Фото: Херсонская МВА

Сегодня утром, 17 октября, российские войска продолжили дроновый террор Херсона – в Центральном районе города враг сбросил взрывчатку на маршрутку

Об этом сообщила Херсонская ГВА, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель и пассажиры не пострадали.

На обнародованных фото виден поврежденный маршрутный автобус, который был повреждень в результате атаки.

Напомним, на днях утром в Корабельном районе Херсона вражеский дрон сбросил взрывчатку возле троллейбуса, курсировавшего по маршруту №9. К счастью, водитель и пассажиры не пострадали.