Фото: Х/Gram Slattery

Українська делегація представила Трампу бачення можливого використання ракет "Томагавк" і пояснила, як це може змінити ситуацію на фронті

Про це повідомляє журналіст видання Reuters, передає RegioNews.

Українська делегація під час підготовки до міжнародних переговорів розробила спеціальну презентацію для президента США Дональда Трампа. У ній, за даними журналіста агентства Reuters, детально пояснюється, як українська сторона може застосовувати американські крилаті ракети "Томагавк" у разі їх передачі. Документ також містить аналітичні оцінки того, як така зброя може вплинути на ситуацію на фронті та загальний перебіг війни.

За словами високопоставленого джерела агентства, метою презентації було продемонструвати ефективність використання "Томагавків" у захисті української території та посиленні оборонних спроможностей держави. Українські представники, за попередніми даними, наголосили, що такі системи можуть відіграти важливу роль у стримуванні подальших російських атак.

Ініціатива викликала зацікавлення серед західних спостерігачів, адже демонструє активну підготовку Києва до можливої зміни політичних умов у США після виборів. Презентацію розглядають як частину ширшої стратегії української дипломатії, спрямованої на збереження підтримки Вашингтона у сфері безпеки.

Як зазначає Reuters, оголошення про проведення "Будапештського саміту", де очікуються нові міжнародні консультації щодо ситуації в Україні, стало несподіваним розвитком подій і може вплинути на подальші переговори про постачання озброєнь.

Раніше повідомлялося, Дональд Трамп обговорював із Володимиром Путіним можливість передачі Україні кількох тисяч ракет Tomahawk. Тепер президент США натякнув, що постачання цих озброєнь може бути обмежене, адже Вашингтон не планує послаблювати власний арсенал.

Нагадаємо, 16 жовтня лідери США та Росії провели першу за майже два місяці телефонну розмову. Після неї Трамп повідомив, що сторони планують зустрітися в Будапешті.