РФ серьезно повредила здание краеведческого музея в Херсоне
Россияне целенаправленно уничтожают Херсонский областной краеведческий музей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу музея в Фейсбуке.
"Путинские вандалы за последние три недели ведут прицельный огонь по зданию Херсонского областного краеведческого музея. Уникальный центр истории и памяти украинского Юга получил многочисленные повреждения – треть здания разрушена до основания, пробита крыша, повреждены стены", – говорится в сообщении.
Напомним, во время временной оккупации из музея похитили тысячи уникальных экспонатов, бесценных свидетелей украинской истории и культуры.
Как сообщалось, армия РФ обстреляла Херсонский художественный музей. В музее были выбиты окна и повреждены стены.
