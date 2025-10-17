РФ серьезно повредила здание краеведческого музея в Херсоне

фото: Херсонский областной краеведческий музей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу музея в Фейсбуке.

"Путинские вандалы за последние три недели ведут прицельный огонь по зданию Херсонского областного краеведческого музея. Уникальный центр истории и памяти украинского Юга получил многочисленные повреждения – треть здания разрушена до основания, пробита крыша, повреждены стены", – говорится в сообщении.

Напомним, во время временной оккупации из музея похитили тысячи уникальных экспонатов, бесценных свидетелей украинской истории и культуры.

Как сообщалось, армия РФ обстреляла Херсонский художественный музей. В музее были выбиты окна и повреждены стены.