11:54  17 октября
Умер украинско-американский писатель Юрий Тарнавский
11:22  17 октября
СБУ сорвала теракт в Днепре: женщина пыталась взорвать автомобиль полицейского
09:41  17 октября
Не заметил на дороге: в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных
UA | RU
UA | RU
17 октября 2025, 16:13

Переименование сквера в Чернигове в честь Трампа сочли незаконным

17 октября 2025, 16:13
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Институте нацпамяти заявили, что переименование сквера в Чернигове в честь Трампа является незаконным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне Чернигов".

Представитель Украинского института национальной памяти Сергей Бутко назвал решение Черниговского горсовета переименовать сквер "Сказка" в микрорайоне Шерстянка в честь президента США Дональда Трампа "чрезвычайно грубым нарушением закона и государственной политики национальной памяти украинского народа".

"В честь физического лица могут называть что-либо только после его смерти. Об этом говорится в законе "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" части 2 статьи 3", - отметил эксперт.

Напомним, 16 октября один из скверов в Чернигове был переименован в честь президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, в Чернигове россияне атаковали беспилотниками жилые дома. Правоохранители собирают доказательства возможных военных преступлений, совершенных армией РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Чернигов Черниговская область сквер Дональд Трамп общество
На Черниговщине российский дрон попал в магазин: погиб мужчина
13 октября 2025, 11:47
На Черниговщине умер раненый работник облэнерго – уже двое погибших после удара РФ
11 октября 2025, 08:47
В Черниговской области ухудшилась ситуация со светом
10 октября 2025, 16:48
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
"Решить вопрос по ТЦК" за 8,5 тысячи долларов: в Киевской области разоблачили дельца
17 октября 2025, 15:50
Известного украинского певца номинировали на престижную международную премию
17 октября 2025, 15:48
Аграрии из Харьковщины и других регионов могут получить компенсацию на реконструкцию и строительство мелиоративных систем
17 октября 2025, 15:35
В Харьковской области можно получить грант на собственный бизнес: кто может подать заявку
17 октября 2025, 15:12
Наценка более чем на 20 миллионов: в Киеве будут судить одного из начальников управления "Киевтелесервиса"
17 октября 2025, 14:47
В Житомирской области будут судить работников "Леса Украины", которые пытались завладеть дубами стоимостью почти 7 млн грн
17 октября 2025, 14:39
На Закарпатье пограничник переправлял в Румынию сигареты и мужчин
17 октября 2025, 13:50
Харьковские аграрии могут получить компенсацию на реконструкцию и строительство мелиоративных систем
17 октября 2025, 13:35
Жителю Тернопольщины грозит лишение свободы за совершение домашнего насилия в отношении матери
17 октября 2025, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »