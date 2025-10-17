Переименование сквера в Чернигове в честь Трампа сочли незаконным

иллюстративное фото: из открытых источников

В Институте нацпамяти заявили, что переименование сквера в Чернигове в честь Трампа является незаконным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне Чернигов".

Представитель Украинского института национальной памяти Сергей Бутко назвал решение Черниговского горсовета переименовать сквер "Сказка" в микрорайоне Шерстянка в честь президента США Дональда Трампа "чрезвычайно грубым нарушением закона и государственной политики национальной памяти украинского народа".

"В честь физического лица могут называть что-либо только после его смерти. Об этом говорится в законе "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" части 2 статьи 3", - отметил эксперт.

Напомним, 16 октября один из скверов в Чернигове был переименован в честь президента США Дональда Трампа.

