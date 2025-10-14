Фото: иллюстративное

Об этом сообщают СМИ, передает RegioNews.

В Украине в мае 2025 года объемы продаж алкоголя существенно выросли – граждане потратили около 14,46 млрд гривен на спиртные напитки. Это на 20-25% больше, чем было в начале года. Такая статистика от Государственной налоговой службы свидетельствует об изменении потребительских паттернов.

Даже, несмотря на повышенную инфляцию, военные риски и изменение привычных финансовых приоритетов, алкогольная сфера демонстрирует активность. В частности, акцизы по алкоголю существенно выросли: в январе 2025-го их поступления были на 39,9% больше, чем в январе 2024-го, и составили около 9,3 млрд гривен.

Этот рост частично объясняется инфляционным эффектом – когда цены растут, даже чтобы купить то же количество продукта, тратится больше денег. Но не только это: увеличение части легальных продаж вместо тени, стабильность работы производителей и дистрибьюторов тоже играют значительную роль. Они вносят больше поступлений в бюджет.

