14 октября 2025, 18:16

Украинцы стали больше покупать алкоголь – расходы превысили 14 млрд грн

14 октября 2025, 18:16
Фото: иллюстративное
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинцы продолжают активно покупать алкоголь, демонстрируя рост расходов и стабильность рынка спиртного

Об этом сообщают СМИ, передает RegioNews.

В Украине в мае 2025 года объемы продаж алкоголя существенно выросли – граждане потратили около 14,46 млрд гривен на спиртные напитки. Это на 20-25% больше, чем было в начале года. Такая статистика от Государственной налоговой службы свидетельствует об изменении потребительских паттернов.

Даже, несмотря на повышенную инфляцию, военные риски и изменение привычных финансовых приоритетов, алкогольная сфера демонстрирует активность. В частности, акцизы по алкоголю существенно выросли: в январе 2025-го их поступления были на 39,9% больше, чем в январе 2024-го, и составили около 9,3 млрд гривен.

Этот рост частично объясняется инфляционным эффектом – когда цены растут, даже чтобы купить то же количество продукта, тратится больше денег. Но не только это: увеличение части легальных продаж вместо тени, стабильность работы производителей и дистрибьюторов тоже играют значительную роль. Они вносят больше поступлений в бюджет.

Ранее сообщалось, в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
