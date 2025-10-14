В Украине резко подорожали популярные продукты
Цены на продукты выросли почти на 20% в год
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Коммерсант Украинский.
Так, в частности, цены на яйца за год (сентябрь 2025 г./сентябрь 2024 г.) выросли почти на 51%. Фрукты подорожали более чем на 30%.
Стоимость подсолнечного масла за год выросла на 28,1%, стоимость масла сливочного – на 23,3%.
Весьма ощутимо подорожало мясо и мясопродукты – почти на 25%. Рыба и продукты из рыбы – на 15,6%.
Стоимость молока выросла на 17,1%, макаронных изделий – на 9,2%.
Как сообщалось, по состоянию на август 2025 г. в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.
Россия разрушила или повредила 17% украинских школ и детских садиков
