09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
01:30  16 октября
Музыкант Андрей Хливлюк рассказал, где он служит на самом деле
16 октября 2025, 10:40

Рост экономики Украины замедлился: Нацбанк назвал причины

16 октября 2025, 10:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Темпы роста экономики Украины замедлились во втором квартале 2025 года. Улучшение ситуации прогнозируется вово втором полугодии

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка, передает RegioNews.

По данным регулятора, реальный ВВП страны во втором квартале 2025 года вырос всего на 0,7% в годовом исчислении. В то время как в первом квартале показатель составлял 0,9%.

Как отметили в НБУ, на динамику повлияли последствия войны, в том числе потери производственных мощностей, а также слабые результаты аграрного сектора.

Несмотря на это потребительский спрос оставался стабильным: розничная торговля выросла на 4,7%, что частично поддержало экономическую активность.

В агросекторе наблюдалось уменьшение темпов роста из-за неблагоприятных погодных условий. Поздняя жатва привела к падению валовой добавленной стоимости сельского хозяйства более чем на 23%. Часть урожая ожидают собрать в третьем квартале, что может улучшить показатели.

В то же время, промышленность, строительство и энергетика демонстрируют положительные результаты: энергосектор вырос на 5%, а строительство – более чем на 12%.

Нацбанк ожидает улучшения экономической ситуации во втором полугодии благодаря активной жатве, росту внутреннего спроса и бюджетных расходов.

В то же время риски безопасности и обстрелы критической инфраструктуры остаются основными угрозами для экономического восстановления.

Напомним, по данным Киевской школы экономики Украина потеряла почти 40% трудоспособного населения. В частности, 74% работодателей сообщают о нехватке кадров, а средний дефицит работников в компаниях составляет около 15%.


