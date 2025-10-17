У 2023 році українці заробили на Onlyfans понад 130 млн доларів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В 2023 році українці заробили на Onlyfans більше, ніж за попередні три роки

Про це йдеться у відповіді ДПС на запит народного депутата Ярослава Железняка, яка є у розпорядженні "Економічної правди", передає RegioNews.

Як зазначається, сума доходів українців від розміщення контенту на платформі Onlyfans за 2023 рік становить 131,75 млн доларів. Це на 20 мільйонів більше, ніж за 2020-2022 роки.

"У 2023 році доходи від діяльності на Onlyfans отримували 7914 українців – це на понад 2 тисячі більше, ніж у попередні три роки. У 2020-2022 роках на цій платформі заробляли 5 435 українців", – повідомили у відомстві.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що українські моделі з OnlyFans задекларували понад 130 млн грн.