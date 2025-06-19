Иллюстративное фото

Даниил Гетманцев рассказал, какую сумму задекларировали украинцы из OnlyFans. Однако, по его словам, большинство из них не декларируют доходы

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает RegioNews.

По словам Гетманцева, наши граждане получают доход с OnlyFans, но не всегда декларируют эти деньги. Он отметил, что только 152 украинца задекларировали прибыль с этой платформы. Речь идет о 132,8 миллиона гривен налогов.

При этом по неофициальным оценкам, на OnlyFans работает не менее 5 тысяч граждан Украины. По мнению Гетманцева, это вопрос не только о налогах, но и рисках уголовного преследования.

"В парламенте уже лежит законопроект о декриминализации, и я последовательно поддерживаю его скорейшее принятие. Это — о честности, налоговой дисциплине и новых поступлениях в бюджет. Потому что налоги — это не страх, а ответственность. И должно быть открыто, по-человечески и без двойных стандартов", - написал Гетманцев.

OnlyFans – платформа, на которой создатели контента зарабатывают на платной подписке. Люди могут платить за эксклюзивный контент. Чаще всего речь идет о "развлечениях для взрослых". Однако также на платформе есть создатели контента о фитнесе и на другие темы. Авторы контента получают финансирование от поклонников, а также чаевые и платные трансляции.