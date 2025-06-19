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19 июня 2025, 03:40

Украинские модели из OnlyFans задекларировали более 130 миллионов

19 июня 2025, 03:40
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Иллюстративное фото
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Даниил Гетманцев рассказал, какую сумму задекларировали украинцы из OnlyFans. Однако, по его словам, большинство из них не декларируют доходы

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает RegioNews.

По словам Гетманцева, наши граждане получают доход с OnlyFans, но не всегда декларируют эти деньги. Он отметил, что только 152 украинца задекларировали прибыль с этой платформы. Речь идет о 132,8 миллиона гривен налогов.

При этом по неофициальным оценкам, на OnlyFans работает не менее 5 тысяч граждан Украины. По мнению Гетманцева, это вопрос не только о налогах, но и рисках уголовного преследования.

"В парламенте уже лежит законопроект о декриминализации, и я последовательно поддерживаю его скорейшее принятие. Это — о честности, налоговой дисциплине и новых поступлениях в бюджет. Потому что налоги — это не страх, а ответственность. И должно быть открыто, по-человечески и без двойных стандартов", - написал Гетманцев.

OnlyFans – платформа, на которой создатели контента зарабатывают на платной подписке. Люди могут платить за эксклюзивный контент. Чаще всего речь идет о "развлечениях для взрослых". Однако также на платформе есть создатели контента о фитнесе и на другие темы. Авторы контента получают финансирование от поклонников, а также чаевые и платные трансляции.

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