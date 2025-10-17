Украинцам советуют одеваться теплее: какой будет погода на выходные

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 18 октября, в западных областях начнется снижение температуры воздуха. Днем ожидается только +8…+12 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

На остальной территории завтра в течение дня ожидается +12…+15 градусов.

"В ближайшую ночь в Украине предполагается +4…+10 градусов, то есть облака прикроют нас от заморозков. Разве что в Карпатах, очевидно, может быть ниже. В западной части Украины усилится ветер до сильного", – пишет синоптика.

В Киеве 18 октября ожидается облачная облачная, однако еще достаточно теплая погода. Дождь вероятнее завтра с обеда, во второй половине дня.

"19 октября в большинстве областей Украины – резкое похолодание, днем до +4…+8 градусов, на востоке и юге еще удержится в воскресенье более теплая погода до +11…+15 градусов", – добавила Н.Диденко.

Периодические дожди ожидаются в воскресенье в Украине повсюду, из-за существенного снижения температуры воздуха иногда возможен мокрый снег.

Ранее синоптикиня Наталья Диденко предупредила о резком изменении погоды в Украине. По ее словам, 17 октября еще будет достаточно тепло и без осадков, разве что в Винницкой, Черкасской и Волынской области пройдут незначительные дожди.