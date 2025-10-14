Завтра в Украине будет преобладать холодная погода
В среду, 15 октября, в Украине будет преобладать холодная погода
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, в ближайшую ночь ожидается +1…+4 градуса, местами до нуля и чуть ниже, днем ожидается +7…+11 градусов, в Закарпатье, в южной части и на юго-востоке +11…+15 градусов.
Дожди наиболее вероятны завтра в Черниговской и Сумской областях, на остальной территории Украины существенные осадки вряд ли.
В Киеве 15 октября ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха +2…+5 градусов, а днем около +8 градусов.
Ранее мы сообщали о том, что Украину накроет резкое похолодание. Кое-где столбики термометров опустятся до +2 градусов.
