Завтра в Украине будет преобладать холодная погода

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 15 октября, в Украине будет преобладать холодная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в ближайшую ночь ожидается +1…+4 градуса, местами до нуля и чуть ниже, днем ожидается +7…+11 градусов, в Закарпатье, в южной части и на юго-востоке +11…+15 градусов.

Дожди наиболее вероятны завтра в Черниговской и Сумской областях, на остальной территории Украины существенные осадки вряд ли.

В Киеве 15 октября ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха +2…+5 градусов, а днем около +8 градусов.

Ранее мы сообщали о том, что Украину накроет резкое похолодание. Кое-где столбики термометров опустятся до +2 градусов.